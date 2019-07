Site-ul de specialitate Deadline a informat marti ca Daley si Goldstein sunt disponibili pentru 'Dungeons & Dragons' avand in vedere ca 'The Flash', filmul produs de Warner Bros. si DC Comics, la care cei doi au colaborat ca scenaristii, nu mai are nevoie de serviciile lor.



In afara de 'Game Night' (2018), un film in care au jucat Jason Bateman si Rachel McAdams, Daley si Goldstein au realizat in 2015 'Vacation', o comedie cu Ed Helms si Christina Applegate in rolurile principale.



In calitate de scenaristi, Daley si Goldstein au semnat textele unor filme ca 'Horrible Bosses'…