- Administratia Nationala ,,Apele Romane” sustine luni incepand cu ora 15.00 o conferinta de presa in scandalul apei potabile din Bucuresti. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat la randul ei o conferinta de presa pe aceesi tema la ora 17.00. Intre timp, viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu…

- Gabriela Firea a declarat ca i-a scris presedintelui Iohannis despre situatia de la Apa Nova si ca a cerut SRI si CSAT detalii, pentru a lamuri afirmatiile contradictorii privind apa de la robinet.

- Ministerul Afacerilor Interne isi exprima sustinerea pentru a ridica la nivel strategic Parteneriatul dintre Romania si Japonia - a fost mesajul transmis vineri de ministrul Carmen Dan in cadrul intrevederii avute cu ambasadorul japonez la Bucuresti, Hitoshi Noda, relateaza Agerpres."La scurt…

- Mihaela Triculescu, numita la conducerea ANAF dupa revocarea lui Ionut Misa, a gestionat, in calitate de lichidator judiciar, mai multe dosare ale unor companii aflate in insolventa sau in faliment, cabinetul sau de insolventa fiind implicat, conform just.ro, in 41 de dosare.

- Doua petreceri in aer liber sunt organizate in Bucuresti pentru a marca trecerea in anul 2019 – in Piata Constitutiei si in parcul Titan. Pe cele doua scene vor urca, intre altii, Delia, Smiley, Antonia, Irina Rimes, The Motans, ATB, Alifantis & ZAN, byron, Parazitii si Carla’s Dreams.

- Plenul CSM a decis, azi, ca anul viitor instituția va fi condusa de judecatoarea Lia Savonea, in calitate de presedinte, si de Nicolae Solomon, in calitate de vicepreședinte. In ceea ce o privește pe Lia Savonea, judecatoarea a starnit mai multe controverse, cea mai recenta situație care a adus-o…

- Sute de oameni au stat ore în șir în fața sediilor Bancii Naționale a României din Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și București pentru a cumpara hârtiile aniversare de 100 lei. Bancnotele cu Regele Ferdinand și Regina Maria au fost tiparite în 10.000 de exemplare, considerate…

- Pro Musica urca pe scena din Piata Victoriei, in 20 decembrie, intr-un concert care marcheaza 29 de ani de cand Timisoara a devenit primul oras liber din Romania. Infiintat in urma cu 45 de ani, de Ilie Stepan, grupul a inregistrat piesa „Timisoara” la Bucuresti. Melodia compusa la finalul lui decembrie…