Paramedicii SMURD-Salvital trec la ISU

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva Dotarea ambulantelor cu camere de supraveghere vine atat in sprijinul personalului, cat si pentru protectia pacientului, a afirmat, vineri, la Alba Iulia, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, potrivit Agerpres. Acesta a adaugat ca, astfel, exista un sistem…

- Secretarul de stat in MAI, dr. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a participat vineri, 18 ianuarie, la bilanțul activitații desfașurate in anul 2018 de catre ISU Alba. Cu aceasta ocazie, el a declarat ca vor mai fi achiziționate circa 500 de mașini de pompieri, din care ISU…

- Vineri, 18 ianuarie, in sala “Mihai Viteazul” a Prefecturii judetului Alba, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta și-a prezenta bilanțul activitatii desfasurate in anul 2018, pentru siguranta locuitorilor judetului Alba. La eveniment a fost prezent șeful Departamentului pentru Situații de Urgența,…

- Secretarul de stat in MAI, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, va fi prezent la Alexandria, maine, 10 ianuarie 2019, pentru a participa la ”Evaluarea activitații Inspectoratului pentru Situații de Urgența A.D. Ghica Teleorman, pe anul 2018”. Evenimentul va avea loc incepand…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va trimite cate cinci generatoare de mare putere in judetele Timis si Caras-Severin, pentru a veni in sprijinul populatiei afectate de caderea unor linii de tensiune electrica din cauza zapezii, a anuntat, duminica, seful Departamentului pentru…

- Romania are un sistem de alertare care a primit in 2006 marele premiu est-european, dar pe care Protecția Civila nu vrea sa il folosesc. Sistemul este unul performant, care a fost realizat in decurs de mai mulți ani și ar alerta imediat populația și instituțiile in cazul unui cutremur mare, a spus pentru…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a raspuns criticilor aparute dupa cutremurul de duminica dimineța, explicand faptul ca sistemul RO-ALERT nu este menit sa transmita alerte inainte de cutremur, ci ulterior producerii seismului.

- Medicii trebuie sa aiba un program de lucru clar de opt ore si sa existe un control al calitatii serviciilor medicale din spitalele publice, potrivit șefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.