Paramedicii din Lugoj si Buzias dau o mana de ajutor in Unitatile de Primire Urgente din cele doua localitati

Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunea oamenilor legii s-a desfașurat in perioada 12-15 ianuarie pe raza intregului județ. Polițiștii de la Rutiera au aplicat 409 sancțiuni contravenționale dintre care 155 pentru depașirea normelor legale de viteza impuse pe anumite tronsoane de drum. Nici pietonii indisciplinați…

- O asemenea gospodarie este la Comloșu Mare. Camerele sunt ca pe vremea bunicilor, „șpaițul” e la locul lui, la fel și odaia cea buna, de la strada. Mulți turiști ar da orice sa vada astfel de „minunații”. Nimeni nu a facut nimic pana acum pentru a deschide aceste case turiștilor. Se fac primii…

- Zeci de pompieri din Timiș au participat la intervenția de stingere a incendiului la sonda de gaz din localitatea Moftinu Mare, judetul Satu Mare, in perioada 18 decembrie 2017 – 6 ianuarie 2018. Celor care au luptat cu focul le-au fost oferite vineri, la Palatul Administrativ, diplome de…

- Acțiunea polițiștilor, spun ei, a durat numai 90 de minute, timp in care au oprit toți șoferii care au incalcat regulile de circulație in intersecția respectiva. „Astfel, politistii au aplicat 77 de sanctiuni contraventionale, majoritatea fiind pentru nerespectarea indicatoarelor si marcajelor…

- Adela Struna, Irina Rus, Andreea Neamțu și Madalina Orban vor incerca sa duca CSM-ul cat mai sus in clasament, in vreme ce alți aradeni, Andreea Craiu și Ionuț Struna, vor juca pentru ACS Dumbravița (jud. Timiș). Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv…

- Potrivit unor surse din cadrul IPJ Timiș, Carebia a sesizat poliția, sambata seara, dupa ce a observat ca locuința sa a fost sparta de hoți. Aceștia au crezut ca vor da lovitura, Carebia fiind cunoscut pentru pozele inedite pe care le posteaza pe Facebook, insa nu au reușit sa fure decat cateva…

- Potrivit reprezentanților CJAS Timiș, pana joi, toți cei 412 medici de familie care au contract cu aceasta instituție au decis semnarea actelor adiționale. „Mulțumesc tuturor medicilor de familie pentru colaborarea foarte buna și pentru faptul ca au pus pe primul loc interesul pacienților.…

- O familie din Timiș a ramas fara bucatarie, la inceput de an. Aceasta a luat foc, spun pompierii, cel mai probabil din cauza amplasarii unor substanțe și obiecte combustibile langa sistemele de incalzire. ISU Timiș a intervenit cu doua autospeciale cu apa și spuma, un ofițer și 11 subofițeri…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, in perioada 30 decembrie – 2 ianuarie, peste 800 de polițiști au fost de serviciu, in Timiș. In special prin numarul de urgența 112, ei au fost solicitați sa intervina la 285 de evenimente, in special certuri intre persoane care au consumat prea mult alcool.…

- Alarma a fost data luni dimineața in jurul orei 7. Polițiștii și pompierii militari au fost trimiși la Saravale, acolo unde trupul unui tanar de 22 de ani a fost descoperit fara suflare in podul casei. Victima și-a pus capat zilelor prin spanzurare, din primele informații. Pe langa criminaliști,…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a petrecut cu puțin dupa ora 18, sambata. Un tanar de 20 de ani circula la volanul unui autoturism Volkswagen, dinspre Deta spre Opatița. La un moment dat el a surprins și accidentat un barbat in varsta de 63 de ani care circula pe mijlocul drumului, pe langa…

- Efectivele desfașurate pe raza județului suplimenteaza astfel numarul oamenilor legii aflați la datorie in aceasta perioada. Peste 800 de polițiști vor acționa pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale și vor desfașura și misiuni punctuale pe diferite linii. „Din totalul…

- Printre ele se numara o singura emisara a Aradului, Soimii Lipova, care a inregistrat doua esecuri, 1-3 (-1, -18, 23, -11) cu CSS Lugoj, 1-3 (20, -13, -1, -12) cu Cetate Deva, si un succes, 3-1 (13, 6, -1, 8), cu CSS Caransebes, in cadrul turneului de la Lugoj. Adauga Comentarii Adauga un link…

- In județele Arad, Timiș și Caraș-Severin vor fi rafale de 55… 75 km/h, iar la munte vor depași 80 km/h și – temporar – pe crestele cele mai inalte ale Carpaților Meridionali, 90… 100 km/h. Meteorologii atrag atenția asupra faptului ca in cursul nopții de miercuri spre joi…

- Adi Bogluț precizeaza ca a filmat fenomenul din localitatea bihoreana Rapa. „Iniția a aparut cat in imaginie, pe urma s-a dispersat și a devenit foarte mare incat am avut impresia ca a acoperit tot județul”, spune oradeanul. Imagini asemanatoare au fost insa surprinse și din…

- Potrivit primelor informații furnizate de IPJ Caraș-Severin, sambata seara, in jurul orei 23, o Dacia Sandero de culoare alba, in care se aflau trei tineri, care venea dinspre Oțelu Roșu spre Caransebeș, pe fondul carosabilului umed și al vitezei, a derapat intr-o curba și a intrat pe contrasens.…

- Tragedie de sarbatori la Coșevița. Potrivit ISU Timiș, in accidentul soldat cu cinci victime au fost implicate doua autoturisme și un autotren. In urma impactului, un barbat a ramas incarcerat in mașina și, in ciuda eforturilor depuse de echipele de salvatori chemate la fața locului, acesta…

- Este vorba de reabilitarea DJ 608 B, intre Constantin Daicoviciu si Copacele, de modernizarea DJ 608 B – Copacele – Zorlencior si Zorlencior – Zorlentu Mare. Tot prin PNDL se va reabilita DJ 571 F (DN 57 B ) – Eftimie Murgu si DJ 571 G, Garbovat – Lapusnicu Mare. Nu in ultimul rand, vor fi…

- Incendiul a fost anunțat vineri seara, cu puțin dupa ora 19. Spre localitatea Gelu au plecat de urgența doua autospeciale de lucru cu apa și spuma, dar și un ofițer și șapte subofițeri de la Stația de Pompieri Sannicolau Mare. Profesioniștii au fost ajutați și de echipele de voluntari din…

- Fondurile realizate in acest an vor fi oferite Centrului Medical „Cristian Serban” de Evaluare, Terapie, Educatie Medicala Specifica si Recuperare, din Buzias. Acesta este o instituție unica in Romania, prin profilul lui, inființat pentru copii si tineri cu diabet zaharat și hemofilie, carora,…

- Barbatul in varsta de 39 de ani a fost depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism pe un drum comunal de pe raza localitații Variaș. A fost oprit pentru control, iar in momentul in care oamenii legii au verificat datele lui in baza de date și-au dat seama ca șoferul nu are…

- Accidentul s-a produs in apropierea unei benzinarii. Polițiștii spun ca s-a petrecut din cauza unui tanar de 28 de ani care se afla la volanul cisternei. Acesta circula dinspre Cenad, iar in Sannicolau Mare a vrut sa vireze la stanga, pe un drum secundar. Nu a fost atent și nu a observat…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din vina șoferului in varsta de 43 de ani. Acesta circula pe drumul ce leaga Fagetul de Deva, iar in zona localitații Coșava a depașit linia continua și a intrat intr-o depașire riscanta, intr-o curba. Mașina acestuia s-a izbit frontal de un…

- Banii au fost alocați pentru „inlaturarea efectelor calamitaților naturale produse de furtuni, in luna septembrie a acestui an”. „Alocarea este prevazuta intr-o hotarare aprobata de guvern in ședința de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice…

- Cei trei tineri cu varste cuprinse intre 16 și 30 de ani au spart o societate comerciala din Hodoni, in noaptea de luni spre marți. Au furat din interior 10 acumulatori auto, iar la spargere au folosit pentru deplasare un autoturism neinmatriculat. Mai mult, unul dintre ei, in varsta de 18…

- Muniția de razboi a fost descoperita in timpul unor lucrari, in afara localitații. In total sunt 51 de proiectile și alte elemente de muniție. „Au fost gasite: o bomba aruncator calibru 120 mm, 7 bucați lovitura neacuplata de tun calibru 76 mm, 13 proiectile de artilerie calibru 152…

- Peste 850 de politisti au acționat in Timiș in minivacanța de 1 decembrie. Aceștia au acționat suplimentar fața de dispozitivul curent și au fost prezenți la manifestari publice, in zonele cu aflux mare precum și pe principalele drumuri naționale și județene. In perioada 30 noiembrie –…

- Se strang alimente, dulciuri, jucarii, haine, electrocasnice, lemne și tot ceea ce va indeamna sufletul pentru 15 familii nevoiașe din Ciacova, Folia, Petroman și Ghilad. „Noi ne propunem sa ii ajutam pe cei nevoiași in prag de sarbatori. Am gasit in jurul nostru peste 15 familii aflate…

- Potrivit reprezentanților ISU Timiș, pasageri erau doi adulți și trei copii. Din fericire, nimeni nu a fost grav ranit, doar doi pasageri au fost duși la spital cu rani ușoare. „ISU Timiș a fost solicitat sa intervina la un accident rutier intre localitațile Lovrin și Gottlob. O mașina…

- Aproximativ 750 de polițiști din Timiș vor fi pe starzi in perioada 30 noiembrie – 3 decembrie pentru a asigura un climat de ordine și siguranța la nivelul intregului județ. Oamenii legii vor acționa pe toata durata minivacanței. „Astfel, aproape 750 de politisti actioneaza pentru…

- Tanara de 17 ani era o eleva aflata in practica la fabrica din Sannicolau Mare. Accidentul s-a produs in parcarea societații comerciale in timp ce șoferul efectua manevre pentru a parca. „Un barbat de 51 de ani, in timp ce efectua manevre pentru parcarea unui autobuz in spațiul special…

- Punctele de examinare trichineloscopica a carnii de porc, destinate persoanelor fizice, le gasiți in Timișoara in piata Lipovei, piata Doina și piata Iosefin, iar in Lugoj la sediul Direcției Sanitar-Veterinare, pe strada Nera nr. 4 Aceste puncte sunt deschise in intervalul 4 – 24…

- Pompierii militari oradeni s-au alaturat campaniei “Doneaza sange, fii erou!”, venind in sprijinul copiilor și adulților a caror viața depinde de alegerea, profund umana, a semenilor, de a-i salva. Vineri, 24 noiembrie, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Crisana”…

- Societatile cu raspundere limitata sunt in continuare in topul preferintelor intreprinzatorilor atunci cand deschid noi afaceri in Timis. Datele oficiale ale Registrului Comertului arata ca in primele zece luni ale acestui an au fost inmatriculate 4.113 firme SRL, fata de doar 2.847 in aceeasi…

- Suntem insa reprezentați in Campionatul Județean… Timiș, unde HC Lupii Arad, echipa coordonata (și) de Cosmin Gabor, va infrunta: Unirea, Aranca (ambele din Sannicolau Mare), Avantul Periam, Voința Biled, Phoenix Buziaș, CSM Lugoj și HC Giroc. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…

- Din primele informații furnizate de reprezentanții IPJ Timiș, traficul pe drumul E70, in apropierea localitații Stamora Germana este blocat, la ora publicarii acestei știri, dupa ce un autoturism și un camion s-au ciocnit. In urma accidentului, conform celor de la ISU Banat, au rezultat trei…

- Aleșii PNL s-au intalnit la Dudeștii Noi. 30 de primari, viceprimari sau consilieri județeni spun ca masura luata de guvern este o pacaleala dureroasa. „Practic, prin aceste masuri guvernul marește salariile cu doi lei și le taie oamenilor finanțarea pentru asfaltarea strazii din fața…

- Accidentul s-a petrecut in localitatea timișeana Dragoiești, in apropiere de Lugoj. Tanara de 15 ani traversa strada neregulamentar in momentul in care a fost lovita de autoturism. A fost aruncata la pamant, insa șoferul nu a oprit sa vada daca este in viața și s-a facut nevazut. Victima…

- Nu va asteptati sa circulati prea curand pe un nou tronson de autostrada banateana. In ciuda estimarilor nerealiste ale oficialilor, lotul 3 din autostrada Lugoj – Deva nu va fi gata in acest an. Conform calculelor celor de la Asociatia Pro Infrastructura, acesta ar urma sa fie finalizat…

- Alimentarea cu apa potabila a orașului Buziaș a fost intrerupta din cauza unei defecțiuni tehnice la stația de pompare a apei. Se intervine in teren, iar lucrarile pentru remedierea avariei vor dura aproximativ doua ore, conform estimarilor. „Ne pare rau pentru disconfortul creat,…

- Florea a caștigat detașat in fața contracandidaților de la PSD și ALDE, Cristian Onița, și PMP, Aranca Valea. Noul primar din Checea a adunat 617 voturi, in timp ce candidatul PMP a adunat 234 de voturi, iar cel al PSD+ALDE doar 119. Au votat 956 de oameni din totalul de 1.638 de alegatori…

- Din primele informații furnizate de reprezentanții IPJ Timiș, șoferul de 48 de ani se deplasa pe DJ 591, dinspre Bobda spre Sanmihaiu German, iar la un moment dat a lovit din plin un biciclist care se deplasa in aceeași direcție. Impactul a fost puternic, iar batranul de 70 de ani a decedat…

- Explozia s-a produs vineri dimineața la etajul intai al blocului de nefamiliști. In total 10 apartamente au fost afectate și aproximativ 20 de locatari au fost evacuați. Din primele informații oferite de cei de la ISU Banat incidentul s-a produs din cauza acumularilor de gaze de la…

- Potrivit oficialilor companiei de termoficare, vineri, 3 noiembrie, intre orele 8-18, va fi intrerupta furnizarea caldurii și a apei calde in imobilele arondate cartierelor Cetate – la est de Piața Unirii, Tipografilor – imobilele cuprinse intre strazile Oituz, Popa Șapca și Demetriade, Calea…

- Incendiul a izbucnit marți seara in jurul orei 21.25 la o casa in satul Surducu Mic, comuna Traian Vuia. „La locul intervenției s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autosanitara SMURD, un ofițer si 13 subofițeri din cadrul Detasamentului de Pompieri Lugoj.…

- „Conform scenariului, in accident au fost implicate trei autoturisme, iar in urma producerii evenimentului rezultand un numar de zece victime cu diferite leziuni, unele dintre acestea fiind incarcerate. Dupa primirea apelului pe 112, au fost alertate de urgența forțele din cadrul inspectoratului…

- Barbatul a fost tras pe dreapta in comuna Dumbrava, județul Timiș. Conducea un tractor prin localitate iar un echipaj de poliție l-a tras pe dreapta pentru verificari. Oamenii legii au simțit rapid ca șoferul miroase puternic a alcool și au decis sa il testeze. Rezultatul aparatului a fost…

- Accidentul s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri, pe drumul comunal 11. Un barbat in varsta de 30 de ani conducea un autoturism Renault dinspre Tomnatic spre Gottlob. La un moment dat șoferul a pierdut controlul volanului, iar mașina a parasit șoseaua și s-a izbit violent de parapetul…

- Astfel, vineri, 27 octombrie, de la ora 09:30, va incep instruirea acestora, iar de la ora 12:30, va fi sesiunea de pregatire pentru sefii serviciilor private pentru situatii de urgenta si pentru personalul de specialitate din cadrul institutiilor si al operatorilor economici din judet. Ambele…

- Aproximativ 7.000 de persoane aveau semnata o asigurare facultativa a locuintei in Timis si au depus dosare de dauna pentru a obtine despagubiri de la firmele de specialitate dupa furtuna din septembrie. Aceasta inseamna in jur de 20% din totalul locuintelor, acest tip de asigurare acopera…