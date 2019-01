Paralizate de gheata zeci de localitati din judetul Buzau sunt invaluite in aceasta noapte de un alt FENOMEN METEO PERICULOS

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Sambata, in jurul orei 16.00, 7 linii electrice aeriene erau afectate partial și una total. Din aceasta cauza, 70 de posturi de transformare erau nealimentate, 10 comune, cu peste 2.800 de abonați, fiind afectate parțial – Scutelnici, Bradeanu, Glodeanu Siliștea, Glodeanu Sarat, Amaru, Movila…

- Peste 7.000 de gospodarii din 20 de localitati ale judetului Buzau au ramas fara curent electric din cauza ploii inghetate si a vantului, a informat Biroul de presa al Prefecturii Buzau. Potrivit sursei citate, 150 de posturi de transformare sunt nealimentate cu energie electrica, afectand…

- Sacul galben destinat deseurilor reciclabile a ajuns in acest an in zonele rurale ale judetului, in cinci dintre comunele care au contract de servicii de salubrizare cu RER SUD S.A., dar si in municipiul Ramnicu-Sarat. Astfel, locuitorii din comunele Breaza, Ghergheasa, Merei, Puiesti, Pietroasele,…

- Vremea rea face probleme și in județul Buzau, unde, din cauza vantului puternic, aproape mii de familii nu au curent electric de cateva ore bune, peste de transformatoare fiind nealimentate. UPDATE ora 9:50. Echipele Enel au lucrat noaptea trecuta, pentru a remedia problemele. 21 de puncte de alimentare…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica seara atentionari nowcasting Cod galben de precipitatii mixte si polei pentru localitati din judetele Braila, Buzau, Vaslui si Bacau, valabile pana la ora 23:00. Potrivit meteorologilor, in judetul Braila, in Sutesti, Maxineni, Mircea Voda,…

- COD GALBEN, valabil de la ora 11:00 pana la ora 17:00 Județul Constanta: zona de litoral;Județul Tulcea: zona de litoral; Se vor semnala : - intensificari ale vantului care vor depași la rafala viteze de 55 - 65 km/h COD GALBEN, valabil de la ora 15:30 pana…

- ANM a emis Atentionare meteo de COD GALBEN pentru ceata densa. Județul Buzau: Ramnicu Sarat, Nehoiu, Berca, Patarlagele, Vernești, Merei, Maracineni, Parscov, Poșta Calnau, Zarnești, Valea Ramnicului, Tisau, Grebanu, Lopatari, Cislau, Puiești, Ziduri, Topliceni, Gura Teghii, Calvini, Cernatești, Chiojdu,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de COD GALBEN - Valabil de la : 05-11-2018 ora 4:30 pana la : 05-11-2018 ora 10:00Județul Buzau: Buzau, Ramnicu Sarat, Vernești, Vadu Pașii, Pogoanele, Merei, Smeeni, Maracineni, Poșta Calnau, Zarnești, Valea Ramnicului, Sageata, Cochirleanca,…