Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentare 2019 Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a sesizat Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie si Biroul Electoral al Sectorului 5 în legatura cu loteria publicitara ''Mergi la vot,

- Autoritatea Electorala Permanenta a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in legatura cu Loteria Publicitara "Mergi la vot, mergi in vacanta" organizata de PARALELA 45. AEP considera ca agentia de turism a incalcat legea in momentul in care a organizat o campanie…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Biroul Electoral al Sectorului 5 in legatura cu loteria publicitara ''Mergi la vot, mergi in vacanta'', organizata sub sigla Paralela 45. Demersul AEP vine ca urmare a unor…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a sesizat Parchetul impotriva unei companii de turism care anunța ca ofera reduceri daca cetațenii fac dovada ca s-au prezentat la urne pe 26 mai 2019, in ziua in care au loc alegerile europarlamentare și referendumul pentru Justiție. Președintele AEP, Constantin…

- Autoritatea Electorala Permanenta a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție in legatura cu Loteria Publicitara „Mergi la vot, mergi in vacanța” organizata sub sigla PARALELA 45.„Astfel, s-a constatat ca SC PARALELA 45 TURISM SRL a organizat Loteria Publicitara “Mergi…

- Autoritatea Electorala Permanenta a sesizat Parchetul General si Biroul Electoral al Sectorului 5 privind Loteria Publicitara „Mergi la vot, mergi in vacanta", organizata sub sigla Paralela 45, demersul fiind facut in urma unor notificari scrise primite inclusiv din partea presei si in urma unor…

- Tribunalul București a decis retrimiterea la DNA a unui dosar in care este cercetat fostul primar al Sectorului 6, Cristian Poteraș. Decizia nu este definitiva."In baza art.346 alin.3 lit.a Cpp dispune restituirea cauzei Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia…

- Atacuri lansate de vicepreședintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pașcu, la adresa fostului șef de stat Traian Basescu și la adresa procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, pe tema protocoalelor semnate de Romania cu mai multe țari, printre care și Rusia."Citesc urmatoarele…