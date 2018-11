Paralela 45, vanzari de 1,5 milioane de euro la Targul de Turism si de Black Friday

Stiri pe aceeasi tema

- Agentiile de turism au pregatit pentru vizitatorii Targului de Turism al Romaniei, care se desfasoara in acest week-end la Romexpo, mii de pachete de vacanta, cu reduceri de pana la 50%. Ofertele sunt pentru...

- ACUM e momentul sa iti rezervi vacanta mult visata! De ce? Pentru ca beneficiezi de DISCOUNT-uri aici, la Baia Mare, cu ocazia Targului de Turism de la Bucuresti. Suplimentar fata de reducerile de Early Booking, vei beneficia de oferte si reduceri suplimentare la o serie de pachete turistice si bilete…

- Astfel, Blue Air a anunțat o promoție in cadrul Targului de Turism al Romaniei. Pentru evenimentul organizat in perioada 15-18 noiembrie, la Romexpo, Blue Air a lansat promoția „Blue Friday”, in cadrul careia toate biletele de avion achiziționate direct de la stand au o reducere de 15%. “A devenit…

- Targul de Turism al Romaniei, ediția a 40-a, a inceput joi si se incheie duminica, avand loc la Centrul expozitional Romexpo. Peste 210 companii vor expune pe o suprafața de peste 10.000 de metri patrați, astfel ca acesta este unul dintre cele mai mari evenimente de profil din țara noastra, scrie…

- Voucherele de vacanța vor fi folosite de un numar covarșitor de persoane in perioada sarbatorilor de iarna. Pentru cei care nu le-au utilizat in timpul sezonului estval și prefera mersul la munte, la schi, sau drumeții in natura, targul de turism de la Romexpo a strans sub același acoperiș peste…

- In intervalul 15 – 18 noiembrie, la Romexpo, in București se desfașoara ediția de toamna 2018 a Targului de Turism al Romaniei. La fel ca la edițiile precedente, Consiliul Județean Maramureș va fi reprezentat de consilieri din cadrul Biroului de Informare Turistica și Salvamont, alaturi de care se vor…

- eMAG, cel mai mare magazin online de pe piata locala, estimeaza vanzari de 400 mil. lei in data de 16 noiembrie - cand va organiza evenimentul de shopping Black Friday, o crestere de 40 mil. lei fata de anul precedent, a declarat Iulian Stanciu, CEO al companiei in cadrul unei conferinte de presa.

- Senatorul Lucian Trufin, secretar al Comisiei pentru Agricultura, Industrie Alimentara și Dezvoltare Rurala a participat miercuri, 31 octombrie 2018, in incinta centrului expozițional Romexpo din București la deschiderea Targului international de produse si echipamente in domeniul agriculturii,…