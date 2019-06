Stiri pe aceeasi tema

- * Nationala de rugby a Romaniei va efectua un turneu luna viitoare in America de Sud in cadrul caruia va disputa doua meciuri-test, cu Chile si Brazilia, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. ''Stejarii'' vor intalni reprezentativa Chile, pe 8 iunie, la Valparaiso, iar pe 15 iunie…

- Violentele au izbucnit duminica dimineata in timpul orelor de vizita in doua cladiri ale Complexului penitenciar Anisio Jobim (Compaj) situat la 28 km de Manaos, capitala Amazonas, a declarat aceeasi sursa. In ianuarie 2017, aceasta inchisoare a fost deja scena unei revolte ce a facut 56 de morti…

- Ministerul de Interne al Egiptului a anuntat marti ca 16 presupusi jihadisti au fost ucisi in timpul operatiunilor politiei in Sinai, in estul acestei tari, unde fortele de securitate lupta impotriva unei ramuri a gruparii Stat Islamic (SI), informeaza AFP. Potrivit informatiilor obtinute de fortele…

- Scaderea este determinata de o mai stransa colaborare intre diferite servicii de securitate, de politicile de combatere a violentei ale guvernului si de o diminuare a tensiunilor intre gruparile criminale. Statisticile sunt periodic compilate de grupul media Globo, Universitate din Sao Paulo si think-tank-ul…

- Valdiram Caetano de Morais, 36 de ani, mai cunoscut in Brazilia ca Valdiram, a fost descoperit mort pe o strada din Sao Paulo cu urme de violența pe corp. O poveste tulburatoare. Fostul atacant era considerat un mare talent in 2006, cand a jucat un sezon la Vasco da Gama (14 goluri in 32 de meciuri…

- Un numar de 209 anchete interne au fost deschise in cazul violentelor la care ar fi recurs politistii si jandarmii francezi in timpul manifestatiilor 'vestelor galbene' din Franta, a anuntat joi ministrul de interne francez Christophe Castaner, transmite AFP potrivit Agerpres. ''Acestea sunt…

- Adunarea Constituanta a votat in unanimitate pentru "a autoriza continuarea urmarii penale angajate contra deputatului" opozitiei Juan Guaido in fata Curtii Supreme, a anuntat presedintele acestei institutii, Diosdado Cabello.Marti, liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido a declarat ca…

- Adunarea Constituanta din Venezuela i-a ridicat marti imunitatea si a autorizat urmarirea penala pentru uzurpare de functie impotriva presedintelui parlamentului, Juan Guido, recunoscut ca presedinte interimar de peste 50 de tari, relateaza AFP. Adunarea Constituanta a votat in unanimitate pentru…