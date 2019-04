Stiri pe aceeasi tema

- La capatul a 12 ani de suferințe cumplite, rastimp in care boala - sindromul Klippel-Trenaunay - i-a mutilat un picior și l-a supus unor dureri inimaginabile, pentru Gabriel Balacean, din București, speranța renaște. Baiatul de 15 ani, insoțit de mama lui, va pleca peste doar cateva zile la o clinica…

- Intr-un fel de fatalism neputincios, problema țiganilor ajunși in Franța și a dezastrului pe care il reprezinta pentru imaginea Romaniei este atat de recurenta incat pare sa nu mai intereseze pe nimeni la București. https://evz.ro/paris-ferentari-tiganii-fura.html

- Studentii sau liceenii cu rezultate deosebite pot obtine granturi de pana la 4.000 de euro pe an. Decizia urmeaza sa fie adoptata miercuri, in sedinta de Guvern, pentru a incuraja performanta, a declarat premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern. "Cercetarea si inovarea sunt esentiale…

- Reprezentanții comunei Ciugud din județul Alba au fost prezenți la Forumul Cooperarii Franco-Romane, desfașurat in aceasta saptamana la Lyon, Franța. Ciugudul a fost privit ca un exemplu de bune practici in conceptul de ”smart village”, pe care comuna din Alba dorește sa il promoveze ca un model de…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat joi, la Sibiu, ca investitorii francezi sunt din ce in ce mai interesati sa vina in Romania, insa ea a adaugat ca lipsa autostrazilor de la noi reprezinta "un handicap destul de mare", pe care spera sa il putem rezolva cu ajutorul banilor…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat joi, la Sibiu, ca investitorii francezi sunt din ce in ce mai interesati sa vina in Romania, insa ea a adaugat ca lipsa autostrazilor de la noi reprezinta "un handicap destul de mare", pe care spera sa il putem rezolva cu ajutorul banilor…

- Andreea Berecleanu este foarte mandra de actualul ei partener de viața, medicul estetician Constantin Stan, care a aparut intr-un reportaj laudativ despre chirurgia estetica din Romania in cadrul unui reportaj realizat de jurnaliștii ferancezi de la TF1. "Este printre puținele dați, la 30 de ani de…

- Cristina Neagu, capitanul echipei nationale, a fost desemnata MVP-ul anului 2018! De asemenea, Crina Pintea a fost inclusa in echipa ideala, fiind desemnata cel mai valoros pivot din lume. Cea mai buna handbalista a lumii a fost desemnata pe baza voturilor venite de la fani din intreaga lume (in jur…