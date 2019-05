Paradoxul pierderii fertilității în căutarea perfecțiunii masculine Oamenii de știința au descoperit un paradox evolutiv, in care barbații iși distrug capacitatea de a avea copii din cauza eforturilor de a se face mai atractivi. Folosirea steroizilor pentru a obține un fizic cat mai masiv sau pastilele impotriva caderii parului pot afecta fertilitatea. Acesta a fost numit paradoxul Mossman-Pacey dupa oamenii de știința... Read More Post-ul Paradoxul pierderii fertilitații in cautarea perfecțiunii masculine apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au gasit o metoda inedita de a combate încalzirea globala - vor sa arunce sare în atmosfera. Cum ar putea mai exact acest lucru sa opreasca schimbarile climatice și ce efecte ar putea avea asupra Pamântului?

- Autor: Stelian ȚURLEA ”Mintea omeneasca nu putea pricepe o seama de lucruri chiar de catre Domnul hotarate, așa ca nu era imposibil ca minunea sa se petreaca cu adevarat. Dupa inca una, pe care intreg orașul nu o ințelegea; viața vergonilor , care parea fara sfarșit.” Scriu editorii: ”In Vergo se…

- O noua forma de dementa, asemanatoare bolii Alzheimer, dar care afecteaza in mod diferit creierul, a fost identificata de o echipa de oameni de stiinta, relateaza miercuri Press Association. Lipsa informatiilor despre aceasta tulburare, numita Late, ar putea fi unul dintre motivele pentru care au esuat…

- Cercetatori din Statele Unite au reusit sa reactiveze partial functiile cerebrale ale unor porci, la dupa patru ore dupa ce animalele fusesera sacrificate, relateaza BBC miercuri. Descoperirea ar putea alimenta dezbaterea cu privire la bariera dintre viata si moarte si contribui la gasirea…

- Oamenii de știința estimeaza ca cel puțin 100 de milioane și poate chiar un miliard de pasari mor in fiecare an in SUA atunci cand se ciocnesc de cladirile din sticla, in special zgarie-nori, sau iluminate. Chicago, cu numeroasele sale cladiri din sticla, este cel mai periculos oraș american pentru…

- Cercetatorii au trimis inapoi in timp, cu doar o fractiune de secunda, 3 biti cuantici. Pentru acest lucru s-au folosit de un computer cuantic. Experimentul pare sa contrazica legile de baza ale fizicii si ar putea modifica modul in care percepem functionarea universului. Oamenii de stiinta…

- Oamenii de stiinta au faramat un telefon mobil inteligent in blender pentru a efectua o analiza chimica a continutului acestuia, relateaza joi Press Association. O echipa de cercetatori de la Universitatea din Plymouth a realizat un studiu pentru a afla cantitatile de elemente rare, supranumite si minerale…