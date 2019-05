Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70% dintre romani spun ca nu ar lucra in agricultura, desi considera ca este o ramura economica importanta, potrivit unui sondaj remis, marti, AGERPRES . Sondajul a fost realizat in luna martie in randul a peste 3.400 de respondenti. Astfel, peste jumatate (64%) dintre cei chestionati considera…

- Totodata, peste o treime dintre cei intervievati considera ca lucratorii in agricultura nu au nevoie de prea multa carte, fiind suficiente 4 clase, gimnaziul sau cel mult o scoala profesionala. "Peste o treime (35,23-) dintre romanii care folosesc internetul considera ca rolul agriculturii in tara noastra…

- Toti tinerii se indreapta spre studii la finalul carora vor sa aiba locuri de munca bine platite. De asemenea, multi studenti romani pleaca la finalul studiilor in strainatate, in dorinta unor locuri de munca mai bine platite.

- Circa 63% dintre romani anticipeaza ca vor fi nevoiti sa isi castige existenta si dupa varsta de pensionare, cea mai mare pondere din Europa, comparativ cu media de 54% la nivel european, potrivit unui sondaj efectuat de grupul financiar olandez ING.