Paradoxul adoptiilor in Romania: multi copii in sistem, putini adoptabili si mai putine familii doritoare

- Romania ar avea nevoie sa faca aproximativ 300 de operatii pe cord la copii pe an, insa, pentru a atinge aceasta tinta, este nevoie ca facilitatile medicale unde se efectueaza asemenea operatii sa fie dispersate "echitabil" in tara, a declarat, vineri, la o dezbatere, Cristian Grasu, secretar de…

- Tribunalul Constanta a solutionat, azi, in prima instanta, dosarul in care Ionut Elie Zisu, fostul sef al Directiei Metale Pretioase, Pietre Pretioase si Proces Kimberley din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si fost senator PNL , este acuzat de evaziune fiscala. Mai mult…

- Un baiat din judetul Iasi, Romania a ajuns, joi, in stare grava la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din oras, dupa ce s-a strangulat accidental la locul de joaca. Prognosticul medicilor este rezervat in acest caz.

- "Sper sa ne ajute Dumnezeu sa avem cel putin in fiecare resedinta de judet, in perioada urmatoare, cate un bazin de inot, pentru ca asta nu este un moft, ci un obiectiv care este intr-un pachet minim de civilizatie (...) Acest bazin va schimba profund viata acestui oras in bine (...) O sa sprijin…

- Doua treimi dintre barbatii singuri spun ca sunt nefericiti sau pur si simplu nu stiu daca sunt fericiti, arata un studiu recent facut de cel mai mare site de dating din Romania. Potrivit rezultatelor acestuia, femeile sunt mai sigure pe ele si spun intr-o mai mare proportie ca sunt fericite, desi nu…

- In cadrul campaniei de prevenire a bullying-ului, initiata in 2017 de Asociatia Paintilor Isteti si Itsy Bitsy FM, a avut loc la sediul Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie o noua dezbatere, care a avut ca obiectiv definirea cat mai clara a termenului si fenomenului…

- Romania si alte 180 de tari au petrecut o ora in intuneric, intre 20.30 si 21.30, pentru a marca Ora Pamantului. Anul acesta, 25 de orase din tara, printre ele Bucuresti, Arad si Iasi, au organizat activitati cu aceasta ocazie. Iar mai multe institutii, inclusiv Palatul Cotroceni si Palatul Victoria,…

- Oltenia este ultima regiune dintre toate statele din Uniunea Europeana care numara cele mai puține locuinte cu baie in interiorul casei. Si in Olt, situatia este la fel de grava, din punct de vedere al dotarilor.

- Deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar atrage atenția asupra numarului ridicat de copii ai strazii din Romania, o sintagma in spatele careia se afla fiinte cu traume, sentimente și sperante asemanatoare cu ale tuturor oamenilor. Social democratul arata ca, in fiecare an, pe 21 martie, in toata lumea…

- CS Unirea Alba Iulia reunește in anul Centenar sportivi din toata țara, prin gazduirea de concursuri naționale: Primul, Campionatul Național de Marș, in 25 martie Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, impreuna cu Federația Romana de Atletism, organizeaza duminica, 25 martie, in Orașul Marii Uniri,…

- Cel mai mare targ apicol din Romania, „Sarbatoarea Mierii” se va desfasura in zilele de sambata si duminica, 24 si 25 martie 2018, in centrul istoric al municipiului Blaj. Ajunsa la editia a XI-a, manifestarea vine, si in acest an, cu noutati, aducand, pe langa sectiunile obisnuite – targul cu vanzare,…

- Romanii sunt consumatorii din Europa care fac cele mai putine cumparaturi online si penultimii care acceseaza muzica, materiale video, servicii bancare si video la cerere, dar si cetatenii pentru care statul aloca cei mai putini bani pentru informarea lor in calitate de consumatori - 0,01 bani pentru…

- Edilul Clujului propune reducerea cu o treime a numarului actual de primarii, pe motiv ca o mie de primarii sunt incapabile sa-si sustina cheltuielile. Romania ”traieste inca dupa o lege comunista”, data in 1968 – avertizeaza Emil Boc. Este vorba despre organizarea administrativa a tarii intr-o formula…

- In Baranca, un catun sarac si uitat de lume din Botosani se afla probabil cea mai inghesuita scoala din Romania. In jur de 220 de elevi si copii de gradinita invata pe o suprafata de maxim 140 de metri patrati.

- Deputatul USR Iulian Bulai a depus, marți, in Parlament, o inițiativa de modificare a Legii Adopției care vizeaza scaderea timpului pe care un copil il petrece in sistemul de protecție, prin facilitarea intregului proces de adopție. Prin proiect se propune deschiderea adopțiilor internaționale și menținerea…

- Gașca Zurli prezinta, in premiera naționala, spectacolul LUMEA LUI MULȚUMESC. Este cea mai noua producție marca Zurli, prin care cea mai iubita trupa pentru copii, din Romania, iși propune sa-i invețe pe copii valorile prieteniei.

- Peste 400 de pensiuni turistice din judetul Maramures vor oferi locuri de cazare, dar si pachete speciale pentru turistii care intentioneaza sa petreaca Sarbatorile Pascale in mediul rural, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea spune ca va fi lansat un program de incurajare a natalitatii, care sa dea curaj viitorilor parinti, considerand ca Romania are foarte mare nevoie de copii. Dragnea a adaugat ca este obligatia statului sa ofere „conditii generoase de stimulare a natalitatii”.

- Peste o mie de familii din Romania afla in fiecare an ca pruncii lor au grave probleme cardiace. Din pacate, putem opera in spitalele noastre mai putin de jumatate dintre ei. Restul, raman pe listele de asteptare sau se sting.

- Doru Zaharia, drumul de la caminul de copii la box. Tanarul pugilist antrenat de campionul Robert Cristea a impresionat la ”Cupa Prieteniei”, competiția care a avut in program 24 de meciuri și care face parte dintr-un proiect mai amplu, denumit ”Boxul pentru toți”. Foto: Vlad Chirea Poiectul ”Boxul…

- Elegantul hotel clujean Ramada a gazduit cel mai important festival sahist organizat in Romania in prima parte a anului 2018. Sambata, in prima zi a festivalului, s-a desfașurat un foarte puternic turneu internațional de șah rapid care a reunit la start peste 180 de participanti din 11 țari, 15 dintre…

- Deja se inmulțesc cazurile in care familii de romani care tranziteaza Ungaria iși uita fie copii, fie soțiile, in parcarile de pe autostrazile din țara vecina. Intr-un caz de acum doi ani CITESTE AICI , o fetita de 8 ani din Romania a fost „uitata” de parintii ei cand au oprit masina intr-un loc de…

- A murit printul Serban Cantacuzino. Descendent al unei vechi familii boierești romanești, s-a stins din viața la varsta de 90 de ani. Fiul lui George Matei Cantacuzino a fost membru onorific al Uniunii Arhitectilor din Romania și președintele Fundatiei Pro-Patrimonio care s-a implicat activ in restaurarea…

- Un elev, de 15 ani, de la Liceul "Emil Racovita" din Galati se afla, vineri, in stare grava, la Spitalul de Copii din localitate, cu arsuri pe 25% din corp, dupa ce a facut un experiment, inspirat, cel mai probabil, de pe internet, scrie digi24.ro.

- Cine sunteți? Suntem o societate cu experiența de peste 10 ani in zona rezidențiala și cu peste 1.000 de unitați vandute și dorim sa continuam munca grea care ne-a calificat sa ajungem unde suntem și sa fim o binecuvantare pentru multe familii și de acum mai departe. Cui ne adresam?…

- Importatorul si distribuitorul de produse pentru copii mici a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in crestere cu aproape 10% fata de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane euro). Pentru 2018, este prognozata o…

- Statele din Europa, in special cele nordice, se intrec in beneficii acordate proaspetelor mame, gasesc solutii pentru cresterea demografiei si pentru bunastarea parintilor, in timp ce in Romania inca stau neatins bani atrasi din fonduri europene pentru achizitia pe obiecte necesare bebelusilor in…

- Procesul „Mineriada din 13-15 iunie 1990” a inceput marți , 20 februarie. Au trecut 28 de ani de la uciderea a patru persoane, ranirea prin impușcare a altora trei, traumatizarea fizica și psihica a 1388 de participanți la manifestațiile din Piața Universitații. Ulterior, peste 600 de civili au fost…

- Au fost efectuate plati in suma estimata de 498.000 de lei pentru lucrari de investitii neexecutate (in cadrul proiectului de investitii in turism "Schi in Romania"), prin acceptarea includerii, atat in oferta tehnico-economica (anexa la Contractul de lucrari), cat si in Situatia de plata, a unui…

- Agenti infiltrati in Romania. „Racolau familii intregi contra 1.000 dolari, pentru mahomedanism”. Interviu cu un fost sef al Armatei Mai multe pe evz.ro Post-ul Evz.ro: Agenti infiltrati in Romania. „Racolau familii intregi contra 1.000 dolari, pentru mahomedanism”. Interviu cu un fost sef al Armatei…

- Numarul beneficiarilor de ajutoare alimentare europene acordate prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) se va reduce de aproape trei ori dupa introducerea noilor criterii de selectare a persoanelor aflate in nevoie. O estimare a autoritaților din Vrancea…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat sustine ca ar putea fi emis un act normativ prin care sa impuna Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sa scoata o decizie ca in Romania sa fie importate doar telefoane cu sistemul Ro-Alert activat.…

- Prin comparatie, in 2016, sporul natural negativ a fost de 54.316 de persoane. In 2017, s-au nascut 191.496 copii, cu 5,8% mai putini decat in 2016. Totodata, numarul deceselor a fost anul trecut de 260.775, cu 1,3% mai multe decat in anul anterior.In decembrie 2017, s‐a inregistrat nasterea…

- Populatia Romaniei a scazut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decat in anul anterior, in special ca urmare a scaderii natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), porivit News.ro . Prin comparatie, in 2016, sporul…

- Un incendiu a izbucnit vineri de dimineața in municipiul Medgidia, Romania iar zece locuințe, in care locuiau 43 de persoane, au fost distruse complet. Evenimentul a izbucnit violent la un imobil, iar din cauza vintului puternic focul s-a extins și la locuințele din apropiere. La fața locului au intervenit…

- Anamaria Prodan, unul dintre cei mai in voga impresari din Romania, a acordat un interviu in care a vorbit despre inceputurile sale in cariera de agent, dar și despre cum reușește sa gestioneze relațiile cu jucatorii pe care ii impresariaza. "Acum mi se pare o chestie ușoara ceea ce fac. Mi-a fost…

- Populatia Romaniei se confrunta cu un declin demografic accentuat, pierzand doar in luna ianuarie a acestui an 13.704 locuitori, echivalentul a patru comune medii din tara, in special ca urmare a unui puseu al mortalitatii, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Sporul natural…

- Fara unele comisioane pentru conturi bancare de plati cu servicii de baza Începând de luna aceasta, românii care folosesc conturi bancare de plati cu servicii de baza au scapat de plata anumitor comisioane. A intrat în vigoare o lege privind comparabilitatea comisioanelor…

- Gica Hagi a anuntat azi de partea cui va fi la alegerile pentru conducerea Federatiei, noul presedinte urmand a fi ales la data de 18 aprilie. "Vreti sa va spuna cine este presedintele meu? Cel care isi propune sa faca o nationala mai buna decat a fost…

- Potrivit unui proiect de lege inițiat de deputatul Ninel Peia, acesta prevede acordarea unei indemnizații viagere pentru femeile care au trei sau mai mulți copii. Aceste indemnizații pentru mame „eroine” pot avea valori cuprinse intre 30 și 50% din salariul mediu net pe economie, ceea ce ar insemna…

- Aproximativ 100 de schiori din zece tari vor participa la finele lunii februarie, in Poiana Brasov, la cea mai mare competitie de schi alpin organizata in Romania - FIS Children Trophy. Competitia, lansata in premiera in Romania de catre Asociatia de Turism Poiana Brasov, Federatia Romana de Schi si…

- Aproape 100 de nou-nascuți au fost parasiți in Maternitatea ploieșteana și in secțiile de specialitate ale altor spitale prahovene, in ultimii doi ani. Numai puțini dintre aceștia au putut fi reintegrați in familiile naturale, dupa ce mamele au fost consiliate de asistenții sociali și psihologi, iar…

- Cinci pacienti erau internati, luni, pe holul Sectiei de Chirurgie Vasculara a Spitalului Judetean Timisoara, seful clinicii precizand ca acest lucru se intampla de trei ani, pentru ca paturile sunt insuficiente. Pe de alta parte, directorul spitalului spune ca subiectul a fost creat “artificial”.

- Nu sunt vinovati membrii PSRM, care au dobândit cetatenia româna, ci Bucurestiul, care a impus o procedura extrem de complicata de renuntare la cetatenie. În felul acesta, care pare mai degraba un banc, a gasit Dodon de cuviinta sa explice de ce ortacii sai înca n-au depus…

- 581 de copii din judet provenind din familii dezorganizate, copii orfani, copii ai caror parinti sunt plecati peste hotare sunt acum in grija asistentilor maternali profesionisti. Numarul total al asistentilor maternali profesionisti din judet, numiti si "parinti de profesie", este in ...

- Zeci de gorjeni vor sa adopte copii sau au preluat prin adoptie micuti din centrele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj. Doina Navlea, inspector superior in cadrul DGASPC Gorj, a precizat ca la nivelul institutiei au fost deschise anul trecut 11 proceduri de adoptie.…

- La Spitalul de Copii ”Louis Țurcanu” din Timișoara a fost instalat robotul Da Vinci, instrumentul care va ajuta medicii chirurgi sa realizeze operații minim invazive, cu o precizie microscopica și fara sa se mai simta tremolul mainii. Robotul a intrat in dotarea Spitalului de Copii ”Louis…

- Sarbii din Timișoara au scapat de pacate și vor avea un an binecuvantat și roditor. Asta le-a spus Badnjakul aprins anul acesta in curtea Bisericii Ortodoxe Sarbe din Piața Unirii din Timișoara. Oficial, comunitatea sarba din Banat, cea mai mare din Romania, a intrat in sarbatoarea Craciunului, pe care…