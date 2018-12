Stiri pe aceeasi tema

- Intre tarabe cu decoratiuni de sarbatori, prajituri de casa, preparate traditionale si o sumedenie de cadouri, toate inmiresmate de aburii vinului fiert cu portocale din abundenta, peste o suta de curiosi se plimbau luni seara la targul de Craciun din Piata Mare a Sibiului. Printre ei, atat turisti…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat pregatirea unor masuri militare ca reactie la eventuala retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF). La sfarsitul lunii noiembrie, Vladimir Putin a avut o serie de intrevederi cu directorii serviciilor de securitate,…

- O mașina a intrat, joi, intr-un grup de copii. Cinci dintre elevii care se aflau in fața școlii și-au pierdut viața și alți 18 au fost raniți. Incidentul s-a produs in fata unei scoli din orasul Huludao, in provincia Liaoning din nord-estul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, care nu a precizat…

- Alina Mates Ochis, director de marketing al producatorului roman de miere Apidava din judetul Alba, spune ca 50% din businessul de aproape 11 milioane de euro al companiei vine de la export, compania livrand pe pietele externe in special miere vrac. Mierea din Romania a ajuns pe piete precum Japonia,…

- Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, este in plina ofensiva diplomatica, aflandu-se intr-un turneu mondial de promovare a afacerilor romanesti: dupa Germania, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Vietnam, ministrul Oprea a bifat China.Intre tarile…

- Campionatul Mondial de gimnastica de la Doha a continuat, vineri, cu finalele pe aparate, fiind programate la masculin sol, cal cu manere si inele, respectiv la feminin sarituri si paralele. Romania nu a avut reprezentare.Trei finale pe aparate la masculin s-au disputat, vineri, la Campionatul…

- China a interzis importurile de porci, mistreti si produse care contin carnea acestora din Belgia si Japonia, din cauza epidemiilor de pesta porcina, a anuntat marti Administratia generala a vamilor, transmite Reuters, conform news.ro.Masura survine unei decizii similare aplicata luni importurilor…

- Faptul ca deprecierea cursului de schimb euro-leu cu patru bani provoaca ingrijorare este semn ca am progresat foarte mult, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Suntem incapatanati si nu facem prognoze de curs, dar pot sa fac o gluma. Depinde cum…