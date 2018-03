Stiri pe aceeasi tema

- Dobanzile pentru credite au crescut substanțial fața de aceeași perioada a anului trecut, arata cifrele oficiale. Asta se traduce in rate mai mari pentru datornici. Iar pentru banci, crește numarul rau-platnicilor. Și, de aici, o serie de consecințe negative pentru economie.

- Femeile ezita sa isi asume posturi de conducere si aplica pentru aceste pozitii la varste mai inaintate, desi se prezinta la interviu cu CV-ul mult mai bine organizat si completat si indeplinesc cerintele postului intr-o masura mai mare decat barbatii, potrivit unui studiu publicat miercuri de compania…

- Piata bunurilor de larg consum a crescut pe ansamblul anului trecut cu 14,4%, la 2,98 miliarde euro, cea mai mare contributie avand segmentul produselor de telecom, cu o valoare de 1,16 miliade euro, in crestere cu 29,5%, potrivit datelor GfK. Evolutii pozitive au avut aproape toate categoriile…

- Potrivit sursei citate, Home'Bank a inregistrat 830.000 de clienti activi in 2017, reprezentand 73% din totalul numarului de clienti, si 69,6 milioane de logari in platforma digitala, cu 64% mai multe comparativ cu 2016. In acest context, peste jumatate dintre clientii ING au folosit aplicatia pentru…

- Segmentul de piata OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescriptie medicala, suplimentele alimentare si dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat vanzari de 3,104 miliarde de lei in 2017, in crestere cu 18,8 % fata de anul anterior, potrivit datelor Cegedim. Aceasta…

- Site-ul imprumut24.ro este locul unde gasești cele mai bune credite de pe piața și nu numai atat. Fața de alte site-uri similare, aici ți se ofera și explicații ușor de ințeles despre cum funcționeaza aceste imprumuturi și piața nebancara in general. O sa observi imediat ca principalul…

- Lazar, la CSM: Cererea de revocare trebuie sa parcurga o anumita procedura pentru a fi valida Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat marti, la intrarea in sediul CSM, ca cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocarea a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa parcurga o anumita…

- Compania VeChain, care detine criptomoneda VEN a anuntat oficial ca va colabora cu producatorul german BMW. Zvonurile cu privire la parteneriatul dintre VeChain si BMW circula de cateva luni prin piata criptomonedeor, insa astazi, CEO-ul VeChain, Sunny Lu a confirmat informatia, in cadrul…

- In contextul unei cresteri economice care a depasit performantele celorlalte tari din regiunea Europei Centrale si de Est (ECE), Romania a inregistrat un an 2017 foarte bun din punct de vedere al pietei imobiliare, in special pentru segmentele de birouri, investitii si terenuri.

- Piata bunurilor de larg consum a crescut valoric cu 7% in 2017 pe segmentul bunurilor de folosinta curenta pentru consumul casnic, pe fondul majorarii preturilor si nu pe cel al cresterii volumelor cumparate asa cum s-a intamplat in 2016, arata un studiu al GfK. Produsele de ingrijire a…

- Plafonarea dobanzilor la credite, dezbatuta in Parlament, va genera efecte in lant, la care politicienii nu s-au gandit, sustine Bogdan Glavan, care avertizeaza ca o lege nu poate anula logica economica dupa care functioneaza o piata libera. "Omul trebuie sa invete ca nu tot ce zboara se mananca.…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,07% vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit la valoarea de la finele lunii decembrie…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a anuntat joi ca inmatricularile de autoturisme noi in Europa au crescut de doua ori mai rapid in luna ianuarie 2018 decat pe ansamblul anului 2017, cel mai puternic ritm de crestere fiind inregistrat in Romania, informeaza Reuters. Un numar de…

- Cel mai puternic ritm de crestere a fost inregistrat in Romania, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, informeaza Reuters. Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6534 lei/euro, in scadere cu 0,06% fata de nivelul atins vineri, in linie cu tendinta regionala. Vineri, euro a crescut la 4,6561, dupa ce a scazut joi la 4,6533 lei. Luni, leul s-a apreciat in raport cu…

- In luna ianuarie, Dacia a reușit o performanța fantastica! Este vorba despre Franța, acolo unde inmatricularile de autoturisme Dacia noi au inregistrat in ianuarie o crestere de 14,3% in ritm anual, la 9.888 unitati, in timp ce Ford si grupul Volkswagen au raportat un declin de 2,6%,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6561 lei/euro, in crestere cu 0,06% fata de nivelul atins joi, in contrast cu tendinta regionala. BNR a revizuit vineri in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri dimineata la 2,04%, de la 2,03% ieri, in timp ce Robor la 6 luni a a ajuns la 2,34%, dupa ce ieri a facut un salt de 0,06 puncte procentuale, de la 2,27% miercuri, la 2,33%.…

- Peste 50.000 de autoturisme au fost inmnatriculate in Romania, in prima luna a lui 2018, reprezentand o crestere de 245,41% fata de aceeasi perioada a anului 2016. Potrivit datelor facute publice de Directia Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), aproape 40.000 dintre autoturismele…

- In al saselea an consecutiv de crestere, vanzarile de produse organice au avansat cu 6% pana la un nivel record de 2,2 miliarde de lire sterline, relateaza The Guardian. Cifra de anul trecut, in crestere de la 2,09 miliarde de lire sterline in 2016, depaseste maximul istoric atins inainte de recesiune…

- Un român se afla printre cei 200 de cumparatori din întreaga lume ai celui mai rapid automobil BMW din istorie. Este vorba de modelul BMW M4 DTM Champion Edition, iar mașina a fost livrata anul trecut de Grupul Automobile Bavaria. Mașina ajunge de la 0 la 100km/h în doar 3.8 secunde…

- Comertul electronic, in crestere Piata de comert electronic din România va continua sa creasca în acest an, urmând sa depaseasca 3 miliarde de euro, estimeaza un furnizor global de servicii de plata pentru companii. În 2017, românii au cumparat de pe internet…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics a raportat miercuri o crestere de 73% a profitului net pentru trimestrul patru 2017, gratie cererii puternice pentru chipurile sale de memorie si display-uri, transmite AFP. De asemenea, pentru intregul an 2017, compania a realizat un profit net in crestere cu…

- Piața de e-commerce se dezvolta constant, Romania inregistrand cea mai mare creștere la nivel european[1]. ,,Pentru anul acesta, estimarile PayU arata ca intreaga piața de e-commerce se va ridica la 2,7 miliarde euro, urmand ca pragul de 3 miliarde sa fie depașit in 2019.” declara Marius Costin,…

- Ratele de dobanda la titlurile de stat vor continua tendinta ascendenta in trimestrele urmatoare, pe fondul factorilor externi, legati de perspective de continuare a ciclului monetar in Statele Unite, si interni, inclusiv accelerarea dinamicii PIB nominal si acumularea de riscuri la adresa stabilitatii…

- Criptomoneda BitConnect a inregistrat o crestere de 382% peste noapte, dupa ce ieri piata criptomonedelor a inregistrat o prabusire devastatoare pentru multi investitori. Potrivit platformei coinmarketcap.com, valoarea unui BitConnect (BCC) este de 41,77 dolari, ajungand la o capitalizare…

- Piața serviciilor de estetica dentara este in continua creștere, iar una dintre metodele preferate de catre romani pentru a-și corecta imperfecțiunile zambetului este fațetarea dinților. In 2017, clinica stomatologica minim invaziva Dentexcela3 a inregistrat o creștere de 15% a cererii de fațete comparativ…

- Vanzarile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au depasit, anul trecut, pragul de 15 milioane de unitati pentru prima data dupa 2007, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza DPA, transmite AGERPRES . Un numar de aproximativ 15,1 milioane de autoturisme…

- Firma de consultața Deloitte estimeaza intr-un raport ca piața de fuziuni și achiziții din Romania s-a cifrat la 4 – 4,5 miliarde euro, anul trecut, in crestere cu 15% comparativ cu 2017. Estimarea pieței include și tranzacțiile cu o valoarea nefacuta publica. Ioana Filipescu, partener Deloitte, arata…

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74- fata de 2016, pana la jumatate de milion de unitati. "Cel mai mare nivel al pietei a fost atins in 2008, cand s-au inregistrat 300.000 de unitati. De cealalta parte, cel mai slab an…

- Pietele imobiliare din Europa de Est raman atractive pentru dezvoltatori, in conditiile in care perspectivele economice contracareaza volatilitatea politica din regiune, au apreciat directorii din industrie care au participat la o conferinta la Viena, transmite Bloomberg. ‘Cu toata viteza inainte’,…

- In perioada 1.I – 30.XI.2017 comparativ cu perioada corespunzatoare din anul 2016 valoarea comenzilor noi din industrie a crescut cu 13,6%. Cea mai mare crestere s‐a inregistrat la comenzile noi de pe piata externa (+15,0%), crestere datorata urmatoarelor activitati: fabricarea hartiei si a produselor…

- Experții imobiliari: Clujul va avea cea mai mare creștere din Romania in 2018 Piata cea mai scumpa si cu cea mai mare crestere procentuala va fi reprezentata de Cluj-Napoca, in timp ce Bucureștiul este cel mai interesant pol de dezvoltare ca volume pe segmentele rezidentia și comercial, conform…

- Anul 2017 a fost unul record pentru producatorul elvetian de ciocolata premium Lindt & Spruengli AG, care a anuntat marti o crestere de 4,8% a cifrei sale de afaceri, pana la un nivel record de 4,01 miliarde franci (3,5 miliarde euro), in pofida conditiilor dificile de pe piata nord-americana, informeaza…

- Grupul Renault inregistreaza o creștere a vanzarilor pentru al 5-lea an consecutiv atingand in 2017, un numar de 3.761.634 de vehicule comercializate. Inmatricularile la nivel mondial (autoturisme + vehicule utilitare) ale grpului francez (inclusiv Lada) au crescut cu 8,5 % pe o piața care progreseaza…

- In anul 2017 au fost autorizați aproximativ 60.000 de metri patrați in Timișoara in complexe rezidențiale noi, in creștere cu 10% fața de anul 2016. La aceștia se adauga aproximativ 40.000 de metri patrați autorizați in comunele limitrofe orașului, potrivit datelor companiei de consultanța…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara. BREAKING: Banca Nationala a majorat dobanda-cheie la 2% pe an Potrivit unui comunicat al bancii centrale, in sedinta din 8 ianuarie 2018 Consiliul…

- „Bancile comerciale vor majora dobanzile la credite, apoi si la depozite, dar dupa o luna-doua. ROBOR-ul o sa se duca si el in sus, dar trebuie mentionat ca aceasta majorare a dobanzii-cheie este en efect al inflatiei, nu e un generator de inflatie”, a spus analistul. Dragos Cabat a mai spus ca „era…

- 2018 vine cu cheltuieli mai mari pentru cei care au rate. Cursul euro a atins un nou maxim istoric la sfarsitul anului trecut, iar analistii prevad un euro tot mai mare fata de leu. Cursul ar putea ajunge si la 4,7 lei, potrivit estimarilor. Nici cei care au rate in lei nu scapa.

- Piata auto a inregistrat o revenire spectaculoasa in acest an, dupa ce a fost afectata de criza din 2014, provocata de problemele din sistemul bancar.Potrivit statisticilor, in perioada ianuarie-noiembrie au fost inregistrate aproape noua mii de autoturisme noi.

- Piata bunurilor de folosinta indelungata a inregistrat o evolutie pozitiva in cel de-al treilea trimestru al anului 2017, crescand cu 16.3%. In ciuda evolutiei negative a sectorului de dispozitive de printare, piata continua pe un trend ascendent datorita tendintei de crestere a catorva segmente…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Prime brute subscrise – asigurari generale + asigurari de viata Primele brute subscrise aferente asigurarilor generale (AG) au atins, in primele noua luni ale anului, 5,78 miliarde lei, in creștere cu 1% fața de intervalul similar al anului trecut, iar primele brute subscrise aferente asigurarilor de…

- Vanzarile de autovehicule noi au crescut, in primele 11 luni ale anului, cu 11,1% fata de aceeasi perioada din anul anterior, pana la 142.300 de unitati, cifra in interiorul careia autoturismele au consemnat un salt de 14,1%, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme…

- Randamentele inregistrate de titlurile de stat au inregistrat o usoara scadere in luna decembrie, mai ales pe scadentele de un an si 10 ani, cu 18 puncte, respectiv 16 puncte procentuale, arata o analiza a Unicredit Bank. Cererea pe piata locala se mentine inegala, doar trei licitatii de…

- Piata creditelor bancare nu sta prea bine si dupa ce indicele ROBOR a crescut ca Fat Frumos, valuta a avut acelasi trend, iar previziunile nu sint tocmai roz, multi nemteni au ramas in urma cu plata ratelor. Deocamdata e liniste, dar vremuri grele se anunta cu incepere de anul viitor cind mult promisele…

- Consiliul Concurenței a derulat o investigație de amploare în sistemul financiar-bancar privind posibile schimburi de informații sensibile, dar și o posibila coordonare a politicilor comerciale prin fixarea pretului si împartirea de piata.

- Consilierii locali baimareni sunt chemati luni, 11 decembrie, incepand cu ora 17.00, intr-o sedinta extraordinara care are pe ordinea de zi doua proiecte. Vezi mai jos detalii. 1.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general al Municipiului Baia Mare pe anul 2017 Art.1 Se aproba…