- Cifrele par a nu mai avea rabdare cu guvernantii. Cresterea economica record, cu care acestia au defilat pe la televiziuni, deja ii tradeaza. Dupa primul loc in UE, Romania a ajuns rapid pe locul sase in functie de avansul economiei in trimeDupa primul...

- Execuțiile bugetare au aratat ca estimarile instituțiilor de peste hotare nu au fost corecte, valorile anticipate de Executiv fiind cele valabile, a declarat joi ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, ca reacție la declarația reprezentatului FMI in Romania privin evoluția unor indicatori economici,…

- Fondul Monetar International se pregateste sa reduca estimarea de crestere economica pentru Romania la 4,4-4,5% de la 5,1% cat era estimarea construita pe datele din primavara anului 2018. „Estimarea privind cresterea economica de 5,1% pentru anul 2018 a fost bazata pe datele disponibile in luna martie.…

- Fondul Monetar International (FMI) se afla in proces de revizuire a estimarilor privind cresterea economica a Romaniei in acest an de la 5,1% in prezent spre zona de ”4-4,5%”, dar aceste date sunt inca in discutie, a anuntat joi reprezentantul rezident al FMI pentru Romania, Alejandro Hajdenberg, conform…

- Cresterea economica a Romaniei nu a incetinit, fiind in acest an de 4 - 4,1% si urmand sa ajunga la peste 7% in 2019, a afirmat, marti, Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului. "Romania nu mai vrea sa vanda gazul pe gratis (...) si nu vom mai vinde nimic pe…

- Industria alimentara si a bauturilor din Romania, o piata de peste 10 mld. euro, a inregistrat in T1/2018 o crestere de 6,1% a productiei, respectiv 8,1% a cifrei de afaceri fata de aceeasi perioada din 2017, cifre care pozitioneaza tara pe primul loc in Uniunea Europeana, arata o analiza a ZF facuta…

- 'Solicitam Guvernului sa pregateasca cu mare atentie rectificarea bugetara, sa reaseze bugetul pe datele reale din economie si sa corecteze toate deficitele structurale care afecteaza mecanismul constituirii si executiei bugetului de stat', a spus Orban, intr-o conferinta de presa. El a atras…