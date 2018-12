Paradox: Avem o ţară bogată în resurse, dar NU ȘTIM ce să facem cu ele Conform unui document al ministerului de resort, infrastructura este pe anumite segmente depasita moral si uzata tehnic, fiind nevoie urgenta de investitii. "Retorica transformarii Romaniei intr-un hub energetic regional a ramas lipsita de continut. Pe de o parte, ultimul deceniu a consemnat putine succese ale proiectelor de infrastructura. Infrastructura energetica este, in segmente decisive, depasita moral si uzata tehnic, avand nevoie urgenta de investitii. Productia de energie electrica depaseste consumul intern, dar capacitatea de export ramane limitata; eficienta sistemelor de transport… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are resurse uriase de energie, precum gazele din Marea Neagra, potentialul eolian sau hidro, insa nu exista nicio strategie aprobata cu privire la utilizarea lor, in timp ce sistemul energetic se degradeaza, iar facturile consumatorilor cresc, potrivit specialistilor. Conform unui…

- Asociatia Romana pentru Energie Eoliana (RWEA) si-a exprimat, joi, preocuparea fata de Strategia Energetica propusa de Ministerul Energiei, care ar ignora tendintele tehnice, economice si climatice actuale si ar propune masuri in contradictie cu obiectivele declarate, in detrimentul consumatorilor.…

- RWEA - Asociația Romana pentru Energie Eoliana iși exprima preocuparea fața de Strategia Energetica propusa de Ministerul Energiei, care ignora tendințele tehnice, economice și climatice actuale și propune masuri in contradicție cu obiectivele declarate, in detrimentul consumatorilor. Astfel, Strategia…

- "Tinta Romaniei va fi de 32% pentru 2030. Avand in vedere ca deja am depasit cu 4% tinta pentru anul 2020, inca 8% in urmatorii 12 ani este foarte posibil sa fie instalati si fara un suport financiar deosebit", a spus reprezentantul Ministerului Energiei.Potrivit acestuia, costurile in…

- Rezervele de gaze ale Romaniei se vor epuiza in urmatorii 14 ani, iar exploatarea zacamintelor din Marea Neagra este o conditie sine-qua-non pentru a miza in continuare pe aceasta resursa in mixul energetic al tarii, se arata in proiectul Strategiei Energetice a Romaniei 2018 - 2030, cu perspectiva…

- Rezervele de gaze ale Romaniei se vor epuiza in urmatorii 14 ani, iar exploatarea zacamintelor din Marea Neagra este o conditie sine-qua-non pentru a miza in continuare pe aceasta resursa in mixul energetic al tarii, se arata in proiectul Strategiei Energetice a Romaniei 2018 - 2030, cu perspectiva…

- Ministerul Energiei a publicat, in vederea dezbaterii publice, proiectul mult așteptat al strategiei energetice. "Am promis ca elaboram strategia energetica și acum o supunem dezbaterii publice", a declarat ministrul energiei Anton Anton pentru HotNews.ro. Potrivit acestuia, printre marile obiective…

- Prim ministrul Viorica Dancila a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu o delegatie condusa de presedintele Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare BERD , Suma Chakrabarti, despre oportunitatea cooperarii viitoare cu aceasta institutie financiara in dezvoltarea si modernizarea retelei de…