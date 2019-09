Paradox: 11.002 de firme din Dolj nu au niciun angajat

Stiri pe aceeasi tema

- Politiștii suceveni au actionat acum doua zile intr-un caz de inșelaciune in care s-au adunat nu mai putin de 21 de plangeri de la persoane care au comandat mobila de la o firma cu sediul in Zvoriștea, platind sume mari in avans, fara a mai primi insa și marfa comandata.Vlad Luchian, in varsta de ...

- O actiune aServiciului de Investigatii Criminale Suceava din cadrul IPJ Suceava, pentru prevenirea si combaterea faptelor de natura judiciara, in care au fost angrenati si politisti din cadrul structurilor de ordine publica si rutiera a dus la constatarea a 30 de infractiuni, fiind aplicate si 203…

- Spitalul Sf.Spiridon din Iași angajeaza prin concurs un preot. Acesta va organiza slujbele la capela instituției și va efectua serviciul religios cerut de bolnavi și familiile acestora. Alte opt posturi pentru personalul medical și cel auxiliar au fost scoase la concurs, a anunțat conducerea instituției.…

- Un barbat de 52 de ani, angajat al unei firme cu profil agricol din Galati, a murit strivit sub un tractor, in cartierul Cantemir ANL, de pe Soseaua Dig Braila - Galati, potrivit informatiilor furnizate, luni, de purtatorul de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian, potrivit Agerpres. Conform…

- Reprezentanții Poștei Romane au transmis ca barbatul din Sebeș reținut joi nu mai este angajat al companiei din 2018, acesta fiind, in prezent, angajat al unei firme de curierat. „Barbatul la care faceți referire in articol, nu mai este angajat al Poștei Romane din 2018, este, in prezent, angajat al…

- Anul trecut, în octombrie, Consiliul Judetean Cluj anunța ca este dispus sa plateasca peste 12.000 de euro pe servicii de expertiza tehnica la pista aeroportului. În luna mai, valoarea contractului s-a dublat și a ajuns la 26.500 de euro, iar acum, forul județean a (re)lansat anunțul…

- Un tanar angajat al unei societati de curent din Vaslui a murit, marti, electrocutat pe un stalp din comuna Feresti, pe care urcase pentru schimbarea unor corpuri de iluminat, transmite Agerpres. "La fata locului s-a intervenit cu o autospeciala de apa si spuma, o autospeciala de cautare salvare si…

- Un tanar angajat al unei societati de curent din Vaslui a murit, marti, electrocutat pe un stalp din comuna Feresti, pe care urcase pentru schimbarea unor corpuri de iluminat. ‘La fata locului s-a intervenit cu o autospeciala de apa si spuma, o autospeciala de cautare salvare si ambulanta tip B2 pentru…