- Romanii vor pune pe gratare, in minivacanta de 1 Mai, in jur de 30 de milioane de mici, o cantitate similara cu ceea ce au consumat si anul trecut, preferatii consumatorilor romani fiind in continuare cei facuti dintr-un amestec de carne de porc si vita, potrivit agerpres.ro."Din informatiile…

- Telekom Romania majoreaza preturile abonamentelor din portofoliul fix si mobil, pentru clientii rezidentiali si de business, incepand cu 15 aprilie 2019, ca urmare a cresterii costurilor asociate furnizarii serviciilor de comunicatii, fiind astfel cea de-a doua mare companie din telecomunicatii care-si…

- Telekom Romania anunta ca incepand cu 15 aprilie va majora preturile abonamentelor din portofoliul fix si mobil, pentru clientii rezidentiali si de business. Compania afirma ca masura vine ca urmare a cresterii costurilor asociate furnizarii serviciilor de comunicatii. "Toate eforturile Telekom…

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a anuntat ca de astazi sunt disponibile online bilete pentru meciul dintre nationala Romaniei si reprezentativa Insulelor Feroe, din preliminariile Campionatului European din 2020, relateaza News.ro.Citește și: Un fost mare jucator de la clubul Arsenal și-a…

- Incepand cu 1 martie toti clientii vor plati mai mult, daca doresc sa ramana in continuare clienti DIGI, scrie capital.ro. Banii in plus vor fi resimtiiti la urmatoarea factura, chiar din luna martie, pentru ca preturile acelea marite au fost deja aplicate. Ei sustin ca este urmarea suprataxarii…

- Preturile de consum au crescut cu 0,8% in ianuarie 2019, comparativ cu luna decembrie a anului trecut, in timp ce rata anuala a inflatiei s-a mentinut la 3,3%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 3,77%, a...

- Piata imobiliara rezidentiala din Romania va functiona cu doua viteze in acest an, pe fondul accentuarii discrepantelor intre mediul urban si cel rural, iar cererea de locuinte in marile orase va ramane la un nivel ridicat, astfel ca dezvoltatorii vor continua investitiile in constructia de blocuri,…

- Piata rezidentiala s-au putea confrunta cu un blocaj in perioada urmatoare, care ar putea genera o scadere a preturilor pe piata, estimeaza specialistii din domeniu. "Daca se tine cont de noile conditii...