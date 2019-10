Parada Taurilor la Sângeorgiu de Mureş. Vicenzo, câştigătorul concursului de frumuseţe "Respectam dorinta publicului, Vicenzo este intr-adevar un taur cu o conformatie frumoasa, un taur armonios, o culoare placuta si probabil a contat foarte mult si pozitia lui la nivel mondial. Numarul opt mondial la tauri testati este mai mult decat se poate oricine astepta sa il aiba in ferma. Pe langa Vicenzo, il avem pe Polaroid, care, de asemenea, este in primii 100 la nivel mondial, il avem pe Fonda, un taur genomic, tanar, de asemenea clasat in primii 100 la categoria lui si il avem pe Vent. Deci avem patru din cei cinci tauri din ultima serie in acest clasament al celor mai buni tauri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

