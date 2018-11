Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, dupa sedinta BPN al partidului, ca nu va participa la receptia oferita cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei, care va avea loc la Palatul Cotroceni, eveniment organizat de Klaus Iohannis.

- Prima reactie a PSD la anuntul presedintelui Klaus Iohannis ca nu va semna, pana dupa 1 decembrie, propunerile de noi ministri la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Transporturi, a venit din partea secretarului general al partidului, Codrin Stefanescu. Acesta a afirmat, la Antena 3, ca partidul analizeaza…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a explicat ca nu are sub nicio forma de gand sa rupa coaliția de guvernare cu cei de la PSD.”Nu am de gand, nu am avut de gand și nu voi avea de gand sa rup coaliția. Același lucru cred ca il impartașește și colegul meu, domnul Liviu Dragnea. De…

- Teodor Melescanu a precizat ca Guvernul va transmite documentul catre Administratia prezidentiala. ”A fost transmisa la nivelul prim-ministrului si urmeaza sa fie distribuit de catre Guvern la Presedintie si la presedintii celor doua Camere. Noi, ca minister, ne-am incheiat analiza”, a…

- ”Daca nu l-aș cunoaște, m-ar mai pacali inca o data și pe mine. Dar il cunosc și știu exact ce se ascunde in spatele afirmatiilor lui care se doresc a fi relaxate și batjocoritoare la adresa noastra. Liviu Dragnea nu dorește un dialog sincer cu oameni care i-au fost aproape. Sunt convinsa ca nu a…

- PSD intentioneaza sa inceapa o campanie de strangere de semnaturi pentru modificarea Constitutiei "in zona reformei in justitie", a anuntat presedintele partidului, Liviu Dragnea, la Antena...

- In contextul in care in CExN al PSD s-a vorbit despre varianta ca PSD - ALDE sa aiba un candidat comun la prezidențiale in persoana lui Calin Popescu Tariceanu, cand a ieșit la declarații, Liviu Dragnea a spus: ”Le-am spus și astazi colegilor ca, in opinia mea, trebuie sa adoptam hotararile sa avem…

- George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, a declarat marti la Palatul Cotroceni ca nu a primit nicio convocare oficiala din partea MAE. Anuntul vine in contextul in care luni, Ministerul Afacerilor Externe anunta ca George Maior a fost convocat pentru explicatii, dupa ce a declarat, referitor la scrisoarea…