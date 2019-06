Stiri pe aceeasi tema

- Mii de agricultori, procesatori, crescatori de animale, dar si producatori renumiti in utilaje sunt asteptati la sfarsitul acestei saptamani la deja celebra expozitie BANAT AGRALIM. Evenimentul este gazduit de Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului ”Regele Mihai I al Romaniei”…

- Presedintele Klaus Iohannis a plantat, vineri, un pui de stejar in curtea Colegiului "C.D. Loga" din Timisoara, dupa ce s-a intalnit cu elevi, dascali si absolventi ai acestui liceu de elita, care implineste 100 de ani de la infiintare. In discursul sau, seful statului a remarcat faptul…

- Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) a anuntat, miercuri, ca sustine PNL la alegerile europarlamentare din 26 mai si recomanda membrilor si simpatizantilor sai sa raspunda cu "DA" la cele doua întrebari formulate de presedintele Klaus Iohannis la referendum, potrivit…

- 3 august 1919 este ziua in care in Timișoara a fost instaurata administrația romaneasca, dupa ce in oraș au intrat trupele romanești. Coloana militara s-a indreptat atunci spre vechea biserica ortodoxa romana din Fabric. In fața acesteia, pe un altar improvizat, protopopul Ioan Oprea, asistat de…

- Cea de-a 24-a ediție a Zilelor Maghiare Banațene, acțiune care se afla in plina desfașurare in Timișoara și in alte localitați, aduce in fața spectatorilor o serie de acțiuni culturale. Seria de evenimente a inceput joi 9 mai la Galeria Helios, cu vernisajul expoziției pictorului și sculptorului Janos…

- Pe 11 mai, de la ora 15, perechile imbracate in port popular vor sosi la biserica romano-catolica din Lipova, acolo unde o ora mai tarziu va avea loc slujba festiva. Dupa terminarea ceremoniei religioase, perechile vor porni in pas de marș prin oraș, iar de la ora 18, la Centrul de Recreație de pe strada…

- Polițiștii locali fac un nou apel la timișoreni sa nu le mai dea bani cerșetorilor, pentru ca acesta este singurul mod prin care sunt atrași in capitala Banatului. „Deși numarul acestora scade, alții vin in Timișoara pentru ca aici primesc bani”, spun oamenii legii, care au facut public un video in…