Parada portului popular din cadrul evenimentului ”Zilele Maramuresului” – o atractie pe strazile municipiului Baia Mare

Parada celei de-a V-a editii a ”Zilelor Maramuresului – Haida, hai in Maramures” a avut loc vineri, 17 mai 2019, de la ora 11.30, plecarea fiind stabilita din fata Palatului Administrativ din Baia Mare, imediat dupa primirea delegatiilor straine si dupa organizarea sedintei festive care a avut loc in prima zi a manifestarilor. Pe traseul Palatul Administrativ din Baia Mare – Muzeul de Etnografie si Arta Populara Baia Mare, Consiliul Judetean Maramures, in calitate de organizator, alaturi de institutiile subordonate si de Municipiul Baia Mare, in calitate de parteneri, dar si de ansamblurile folclorice…