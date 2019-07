Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron primeste duminica, la masa, la Palatul Elysee, cu ocazia Zilei Nationale a Frantei, aproximativ zece conducatori europeni, intre care cancelarul german Angela Merkel si presedintele Comisiei Europene (CE) in exercitiu Jean-Claude Junker, relateaza AFP.

- Brigada franco-germana, elicopter britanic: traditionala defilare militara de 14 iulie, de Ziua Nationala a Frantei, s-a desfasurat in acest an sub semnul cooperarii militare europene, un proiect drag presedintelui Emmanuel Macron, care a fost gazda festivitatilor, in prezenta mai multor lideri europeni,…

- Huiduieli au putut fi auzite duminica in timp ce presedintele francez Emmanuel Macron se deplasa in masina pe bulevardul Champs-Elysees, inaintea paradei militare din Paris, de Ziua Nationala a Frantei, informeaza dpa. Postul public de televiziune France 2 a informat ca intre 20 si 50 de protestatari…

- Presedintele francez Emmanuel Macron primeste duminica, la masa, la Palatul Elysee, cu ocazia Zilei Nationale a Frantei, sase conducatori europeni, intre care cancelarul german Angela Merkel si presedintele Comisiei Europene (CE) in exercitiu Jean-Claude Junker, relateaza AFP.

- Franta sarbatoreste astazi Ziua Nationala. Evenimentul comemoreaza evenimentele din iulie 1789, cand populatia Parisului a luat cu asalt vechea inchisoare regala Bastilia, considerata simbol al absolutismului.

- "Ne vom consolida cunoasterea situatiei spatiale, ne vom proteja mai bine satelitii, inclusiv in mod activ", a declarat sefu statului francez intr-un discurs pe care l-a sustinut la Ministerul Armatelor, cu ocazia receptiei traditionale in onoarea trupelor ce defileaza pe Champs-Elysees duminica,…

- In acest week-end Franta se aniverseaza. Duminica va avea loc celebra parada militara pe cel mai mare boulevard din Paris: Champs Elysees, in prezenta presedintelui Emmanuel Macron si a cabinetului Edouard Philippe. Este locul in care in ultimele luni, protestele Vestelor galbene s-au derulat sambata…

- Pe 14 iulie, de Ziua Naționala a Franței, la Paris va avea loc o impresionanta parada militara. Cu aceasta ocazie va fi prezentata și cea mai noua tehnica militara, desprinsa parca din filmele SF: soldatul zburator.