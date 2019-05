Paradă militară în Serbia La parada militara, care a fost transmisa in direct de postul public de televiziune sarb sub motto-ul 'Apararea libertatii', au participat de asemenea avioane militare MiG, elicoptere militare, piese de artilerie si tancuri T-72.



Parafrazandu-l pe fostul lider iugoslav Josip Broz Tito, presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat inaintea paradei, adresandu-se militarilor: 'Traiti ca si cum ar fi 100 de ani de pace, dar fiti pregatiti in orice moment pentru a apara tara!''.



Parada militara a avut loc intr-un context tensionat al relatiilor dintre Belgrad si Pristina.



Kosovo,…

Sursa articol: dcnews.ro

