- CHIȘINAU, 27 ian – Sputnik. Vladimir Putin a depus flori la Memorialul celor care au decedat în timpul blocadei Leningradului. Evenimentul a avut loc astazi, în cimitirul Piskarevsk din Sankt Petersburg, anunța RIA Novosti. © Sputnik / 75 de ani de la scoaterea Leningradului…

- Blocada Leningradului a început în data de 8 septembrie 1941 șa a dura 900 de zile. Singura cale de comunicare – “Drumul vieții” – prin care orașul era alimentat cu provizii era pe gheața lacului Ladoga. Orașul a fost scos din blocada pe 18 ianuarie 1943. În…

- Cateva mii de locuitori ai Zalaului, multi dintre ei purtand cocarde si avand drapele tricolore, au participat sambata la parada militara si la manifestarile organizate in centrul municipiului cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei. "Marcam 100 de ani de cand s-a realizat visul unitatii noastre nationale.…

- Sute de militari, alaturi de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne si Serviciului Roman de Informatii, au participat la Cluj la o parada spectaculoasa organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. In continuare, seara va fi dedicata concertelor si unui spectacol special care va celebra Centenarul…

- Incepand cu ora 14.30, Sarbatoarea Unirii va continua cu un spectacol in Parcul Teilor, in cadrul caruia vor interpreta artiști consacrați ai folclorului romanesc. In Anul Centenarului Marii Uniri invitam

- Ramasitele a mai mult de opt victime au fost gasite miercuri in orasul Paradise din nordul Californiei si imprejurimi, mistuit de flacari saptamana trecuta, ridicand numarul de morti la 56 in urma incendiului de vegetatie considerat cel mai letal si distructiv in istoria statului. Cea mai recenta actualizare…

- Parada militara de 1 Decembrie 2018 de la Alba Iulia va fi pe departe cea mai spectaculoasa din ultimii ani, avand in vedere anul Centenar. Reprezentanții Diviziei 4 Infanterie ”Gemina” Cluj-Napoca au declarat, luni, pentru ziarulunirea.ro, ca efectivele constituite pentru realizarea paradei au fost,…