- Presedintele Klaus Iohannis a facut, sambata, o baie de multime, dupa participarea la parada militara de Ziua Nationala a Romaniei, desfasurata la Arcul de Triumf din Capitala, informeaza...

- 1 Decembrie 2018. 100 de ani de Romania. Un moment istoric, pe care Televiziunea Publica il reflecta prin productii speciale, sub marca #EuSuntRomania. La parada militara de la Arcul de Triumf din Capitala au asistat peste 30 de mii de spectatori. StirileTVR.

- Momente tensionate la parada de la Arcul de Triumf. La defilarea trupelor de jandarmi, mai mulți protestatari Rezist au afișat pancarde cu "Rușine Jandarmeriei" și i-au huiduit pe cei care au batut și gazat manifestanții din Piața Victoriei în 10 august.

- Jandarmeria a fost huiduita de catre mai multi spectatori la parada militara de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf din Capitala. Acestia au afisat mai multe pancarte si au strigat „Jandarmeria apara hotia!”, iar unii s-au intors cu spatele.

- Echipajele Jandarmeriei Romane au fost huiduite de public la trecerea pe sub Arcul de Triumf, in semn de protest fata de violentele aratate cetatenilor la mitingul din 10 august. De Ziua Nationala, oamenii au ridicat mainile si au strigat „Rusine!” in momentul in care convoiul jandarmilor a defilat…

- Parada militara de Ziua Nationala a Romaniei a inceput sambata la Bucuresti, urmand ca aproximativ 4.000 de militari romani si straini sa defileze pe sub Arcul de Triumf. Startul manifestarilor a fost...

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns, sambata, la parada militara din București.Militarii au prezentat onorul președintelui Romaniei. Parada militara a inceput cu intonarea imnului Romaniei.Klaus Iohannis urmarește parada militara de langa liderii Parlamentului, Liviu Dragnea…

- Mai multi bucuresteni -inclusiv parinti cu copii – au venit, sambata dimineata, la Arcul de Triumf, pregatiti sa vada cum anume va arata in acest an traditionala defilare de 1 decembrie, pentru care pregatirile sunt pe ultima suta de metri. A fost vorba despre un antrenament general derulat inaintea…