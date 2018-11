Parada militara de 1 Decembrie: 4.000 de militari si specialisti, 200 de mijloace tehnice si 50 de aeronave

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 1.800 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justitiei si Serviciului Roman de Informatii vor participa la activitatile dedicate celebrarii Centenarului Marii Uniri, care incep vineri dimineata la Alba Iulia, unde vor fi prezentate…

- Divizia 4 Infanterie “Gemina” a transmis ultimele detalii oficiale privind ceremoniile militare ce se vor desfasura la Alba Iulia, in perioada 30 noiembrie – 1 Decembrie, la implinirea primei sute de ani Marea Unire – momentul desavarșirii teritoriale a statului național roman din 1918. Aproximativ…

- 1 Decembrie 2018, la Alba Iulia: Parada și PROGRAMUL ceremoniilor militare – 1.800 militari și specialiști, cu 185 de mijloace tehnice, la activitațile dedicate Centenarului! La implinirea primei sute de ani de la momentul desavarșirii teritoriale a statului național roman la 1 decembrie 1918, in Alba-Iulia…

- Repetitiile la parada de 1 Decembrie au continuat, sambata, la Arcul de Triumf din Capitala, locul de desfasurare a evenimentului prilejuit de Ziua Nationala a Romaniei si a Centenarului Marii Uniri. Scopul a fost acela de corectare a unor elemente din programul de defilare. "Sunt cateva…

- 4.000 de militari cu peste 200 de mijloace tehnice si circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere vor participa sambata, 1 Decembrie, incepand cu ora 10.00, la Parada militara organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti.

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala atat pe 24 noiembrie, cat si pe 1 decembrie, in contextul organizarii paradei militare cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, potrivit Agerpres. Potrivit Brigazii Rutiere, pentru asigurarea unui trafic rutier fluent si in conditii de siguranta,…

- In jur de 2.000 de militari - de la MApN, MAI si SRI, carora li se adauga si un detasament polonez, si aproximativ 200 de mijloace tehnice, inclusiv elicoptere si avioane MIG 21 si F-16, vor lua parte la ceremonia militara care va avea loc in 1 Decembrie la Alba Iulia, eveniment la care va participa…

- La Alba Iulia de 1 Decembrie are loc un ceremonial nu o parada militara au anunțat, miercuri, la Primaria Alba Iulia, reprezentanții Ministerului Apararii Naționale. Ceremonialul militar va incepe in jurul orei 15.00 și va ține circa 60 de minute. ”Parada este doar in garnizoana București, in celelalte…