- ''Festivalul Medieval al Castelului Huniade'', care are loc in perioada 9 - 11 august la Timisoara, va pune, din acest an, Capitala Culturala Europeana 2021 pe harta oraselor ce gazduiesc festivaluri medievale de anvergura. Festivalul este organizat de Muzeul National al…

- „Promovam județul Timis! Punem in valoare moștenirea istorica a județului Timiș printr-o noua investiție. Am semnat, astazi, contractul pentru realizarea punctului muzeal de la Parța, unde sa fie relocat Sanctuarul neolitic descoperit in zona, unic in Romania și printre puținele de o asemenea…

- Sanctuarul neolitic de la Parta va fi relocat intr-un viitor punct muzeal care se va construi in localitate si a carui executie se doreste a fi finalizata, ca obiectiv turistic, pana in anul 2021, al Capitalei Culturale Europene. In acest sens, Consiliul Judetean (CJ) Timis a semnat, marti, contractul…

- In acest an, CJ Timiș a pregatit o serie intreaga de evenimente cultural-educative, desfașurate pe parcursul a patru zile, in perioada 25 – 28 iulie, pentru a marca Ziua Județului. 25 iulie e Ziua Porților Deschise la Consiliul Județean, eveniment dedicat copiilor. Aceștia vor putea vizita instituția…

