Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, afirma ca la un secol de la Marea Unire, Romania are nevoie de unire "mai mult ca niciodata", precizand ca doar impreuna, cu intelepciune, curaj, patriotism, inima si minte, romanii pot construi o tara puternica si un stat respectat de partenerii internationali.…

- Parada militara de Ziua Nationala a Romaniei va incepe pe 1 decembrie de la ora 10:00 in Piata Arcului de Triumf si pe bulevardul Kiseleff. Nu mai putin de 4.000 de militari si specialisti ai MApN, MAI, SRI si SPP vor defila in Capitala, impreuna cu...

- Iata mesajul integral: ”Suntem in ceas aniversar, in An aniversar, la 100 de ani de la Marea Unire pe care, cu eforturi, inaintașii noștri au infaptuit-o pe 1 Decembrie 1918. Suntem la exact 100 de ani de la momentul in care cele trei provincii istorice s-au unit intr-o singura țara,…

- Ceremonii militare, expozitii, concerte si targuri se numara intre evenimentele programate pentru perioada 29 noiembrie – 2 decembrie, in Bucuresti si in tara. Doua muzee din Capitala vor fi deschise pe 1 decembrie, iar parada de Ziua Nationala va incepe la ora 10.00, conform news.ro.Targul…

- Royal Marines Band, Orchestra reprezentativa a Marinei britanice, va participa sambata, la Bucuresti, la parada militara de Ziua Nationala a Romaniei. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Marii Britanii, Royal Marines Band va sosi in Romania pentru mai multe concerte, in cadrul colaborarii…

- Romania ar trebui sa se debaraseze de etichete vechi precum fosta tara de dupa Cortina de Fier, din estul Europei, si sa se promoveze, mai curand, ca o destinatie romantica unde poti sa faci un tur al castelelor medievale incarcate de istorie. Cel putin asa apreciaza directorul The Polling Company,…

- Iata ce a scris Dacian Ciolos pe pagina sa oficiala de Facebook: "1.750 de oameni s-au strans, intr-o seara ploioasa, intr-un București blocat, intr-o țara care crede ca și-a pierdut speranța. 1.750 de oameni care nu și-au pus intrebarea daca cineva trebuie sa le dea altceva decat incredere și certitudinea…

- ”Aș vrea sa clarific pe cat posibil mica furtuna iscata, zilele trecute, intr-un pahar cu apa, dupa referirile mele la prietenii din PNL.Trebuie sa recunosc faptul ca anul 2020 imi provoaca unele temeri. Este evident ca PSD nu poate fi inlaturat altfel decat printr-o larga coaliție, dar in același…