Parada de rochii negre la Golden Globes 2018. Care a fost cea mai frumoasa?

- Esti invitata la o petrecere importanta de Craciun si vrei sa impresionezi? Ei bine, langa bradul frumos impodobit si masa festiva trebuie sa ai o aparitie demna de covorul rosu. Trebuie sa alegi rochia in care vei straluci si vei emana eleganta.

- REAL MADRID - BARCELONA LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT El Clasico 2017 Barcelona nu a pierdut niciun meci in acest sezon in La Liga, Liga Campionilor si Cupa Regelui. Totusi, are doua infrangeri, ambele venite in Supercupa Spaniei cu Real Madrid. A fost atunci 3-1 pe Camp…

- Exista diverse solutii pentru indepartarea punctelor negre, insa e foarte important de stiut care sunt motivele aparitiei lor. Tenul oglindeste obiceiurile zilnice, iar problemele de la nivelul pielii se reflecta in comportamentul nostru.

- Actrita Rose McGowan, una dintre femeile care l-au acuzat pe producatorul Harvey Weinstein de viol, a reactionat la intentia altor actrite, printre care si Meryl Streep, de a purta tinute negre la gala Globurilor de Aur, intr-un protest tacut fata de inegalitatea de gen. Ea le-a transmis acestora…

- Imaginile cu caprele negre, postate pe contul de socializare al Parcului Natural Apuseni, au devenit virale. Inregistrarile au fost realizate cu ajutorul camerelor cu senzori. Camerele cu senzori amplasate in Parcul Natural Apuseni au surprins mai multe capre negre. Imaginile postate pe contul de socializare…

- Concurentii ”X Factor” intra, in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1, in prima gala din cel de-al saptelea sezon, motiv pentru care antrenorii incearca sa isi incurajeze discopolii. Delia le-a invitat pe Teodora Sava si Alina Mocanu in garderoba sa si s-au distrat ca intre fete, proband haine.…

- Jandarmii sigheteni vor fi la datorie pe timpul paradei Festivalului “Cum e datina strabuna”, eveniment organizat de catre Clubul Copiilor din Sighetu Marmatiei. Manifestarile vor avea loc in data de 17 decembrie a.c., incepand cu ora 12:00, iar parada se va desfasura pe traseul Primaria Sighetu Marmatiei…

- O echipa internationala de cercetatori condusa de Trevor Dorn-Wallenstein a descoperit din intamplare o pereche de gauri negre supermasive. La inceput se credea ca este vorba de stele, dar observatii suplimentare obtinute cu ajutorul razelor...

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca el a avut un program oficial de 1 Decembrie și a depus o coroana de flori la Monumentul Eroului Necunoscut, dar referitor la participarea la parada militara, Tariceanu a explicat ca de la bun inceput a refuzat invitația in tribuna oficiala.”Pe…

- Parada militara din acest an a fost una destul de redusa ca numar de efective militare, insa momentul a fost insuflețit de miile de romani, veniți sa sarbatoreasca Marea Unire la Alba Iulia. Defilarea a fost colorata, la propriu, de confetti tricolore care au invaluit bulevardul 1 Decembrie 1918. Atmosfera…

- Incident socant cu marele Ilie Nastase în prim plan. Fostul mare jucator de tenis a fost dat afara de jandarmi din zona oficiala de la parada militara de la Arcul de Triumf. Nastase a acuzat SRI și SPP ca nu l-au lasat sa participe la ceremonia în zona oficiala de lânga…

- Primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, Ion Iliescu, nu a fost prezent, pentru prima oara in toți acești ani, la parada de 1 Decembrie. Soția sa a explicat care a fost motivul absenței acestuia. Ion Iliescu a stabilit o premiera de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul președintre al Romaniei…

- Aproximativ 10.000 de oameni au asistat, de Ziua Nationala, la parada militara organizata in centrul Constantei, urmarind defilarea a peste 200 de militari, cu tehnica militara, potrivit NEWS.RO. Citeste si: S-a AFLAT! De ce a lipsit, IN PREMIERA, Ion Iliescu de la parada. Ce s-a intamplat…

- Festivitațile organizate la Oreadea în Parcul 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României au avut parte de un moment special. În timpul ceremoniei, un militar și-a cerut în casatorie iubita.

- (update 13:10) Parada militara organizata la Arcul de Triumf de Ziua Naționala, la care au fost prezenți președintele Klaus Iohannis și mai mulți reprezentanți ai instituțiilor statului, s-a incheiat in sunet de fanfara dupa o ora și jumatate, timp in care au defilat peste 3.500 de militari și specialiști,…

- Ministrul Apararii Eugen Sturza a avut astazi, la Bucuresti, o întrevedere cu omologul sau român, Mihai Fifor. Cei doi oficiali au discutat despre stadiul cooperarii bilaterale pe segment militar si perspectivele de dezvoltare a parteneriatului moldo-român, dar si pe colaborarea…

- Parada de Ziua Nationala a Romaniei a inceput in Piata Arcului de Triumf unde se afla printre altii si presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii Mihai Fifor. Sute de oameni au sosit cu autocarele in Capitala, vineri dimineata, adusi de mai multe organizatii PSD din tara.

- Cel puțin 3 500 de militari și experți din cadrul Ministerului Apararii Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Roman de Informații participa la parada militara organizata cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, vineri, 1 Decembrie 2017. Parada militara a inceput la ora 11:00, in Piața…

- Vineri, 1 decembrie se implinesc 99 de ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului cu Romania. Aproximativ 3.500 de militari si specialisti din MApN, MAI si SRI, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere vor…

- Aproximativ 3.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de...

- Parada militara organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei va incepe la ora 11.00 si se va desfasura in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti. Cei peste 300 de militari straini vor fi din Bulgaria, Canada, Franta, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii…

- Constanta se pregateste de cea mai mare parada care a avut loc vreodata aici de Ziua Nationala. 10 plutoane si vehicule militare vor defila maine pe principalul bulevard, intr-un eveniment premiera pentru orasul de la malul marii. Ar putea sa va intereseze: Accident cu racheta la mangalia 10.06.2010…

- Vineri, de 1 Decembrie, peste 3.500 de militari si specialiști vor defila pe sub Arcul de Triumf. Odata cu ei vor trece și aproape 400 de tancuri, blindate și alte mașinarii militare sofisticate. Dincolo de lumina reflectoare gasim o mana de oameni care nu se vad la parada. Sunt cei care fac sa se…

- „Ambasadorii Unirii” au ajuns joi la Alba Iulia si au adus mesajul lor pentru Unire, de Ziua Nationala a Romaniei. Ansambluri folclorice si instrumentale de la Palatele copiilor din mai multe zone din tara s-au reunit in cadrul Festivalului National „Ambasadorii Unirii”. Evenimentul a inceput cu parada…

- Designerul care o imbraca pe Carmen Iohannis prezinta, miercuri la Timișoara o colecție de rochii inspirate din moda Greciei Antice. Obișnuita sa creeze cu material prețioase, Eli Laslean a pregatit o colecție deosebita.

- LIVE. Dezvoltarea urbanistica a Clujului Dezvoltarea urbanistica a Clujului, in emisiunea "1 la 1" de la Realitatea FM Cluj, ora 13:00, invitat Mihai Racu, vicepresedintele Uniunii Arhitectilor Cluj. Emisiunea poate fi urmarita LIVE mai jos si pe pagina de Facebook ZIUA de CLUJ. …

- Autoritatile judetului Giurgiu au pregatit pentru 1 Decembrie mai multe manifestari dedicate sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei. Din program fac parte depuneri de coroane, ceremoniale militare si religioase, dar si traditionala parada a soldatilor.

- Premierul Mihai Tudose a anuntat, luni, ca nu va participa la receptia organizata la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Nationale, el invocand faptul ca are niste „probleme” in Braila. Intrebat daca a luat o decizie privind participarea la receptia organizata la Palatul Cotroceni cu ocazia…

- Se apropie Ziua Nationala, astfel ca pregatirile pentru traditionala parada militara din zona Arcului de Triumf sunt pe ultimii metri. A fost forfota in prima parte a zilei de sambata, in zona in care, peste mai putin de o saptamana, vor defila peste 3000 de militari si specialisti de la Ministerul…

- Și în acest an, Iulius Mall Cluj s-a îmbracat în haine stralucitoare și ți-a pregatit un decor desprins din povești, pentru ca tu sa te bucuri din plin de magia sarbatorilor de iarna. Te invitam luni, 27 noiembrie 2017, sa dam startul celui mai frumos sezon din an și sa…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, joi, ca nu va accepta invitația președintelui Klaus Iohannis la parada de 1 Decembrie, dar ca va fi prezent la un alt eveniment dedicat Zilei Naționale. "O sa merg la parada. (...) Undeva, în țara. O sa discutam la partid și…

- Traficul rutier va fi restricționat sambata și duminica in zona Arcului de Triumf pentru antrenamentele generale de Ziua Naționala a Romaniei, precum și saptamana viitoare in ziua paradei militare de 1 Decembrie. Potrivit unui comunicat al Brigazii Rutiere, transmis AGERPRES, pentru asigurarea…

- Parada militara spectaculoasa de Ziua Naționala a Romaniei, la Alba Iulia. In jur de 1.500 de militari, convoaie de transportoare blindate, tunuri, mașini de lupta și autospeciale, dar și doua detașamente hipo vor defila, de 1 Decembrie, la Alba Iulia. Spre deosebire de ani trecuți, cei care vor veni…

- 3.500 de militari vor participa la parada de 1 decembrie Parada militara organizata de Ziua Nationala a României va avea loc pe 1 decembrie, la Bucuresti, în Piata Arcului de Triumf. Vor participa aproximativ 3.500 de militari români si straini, a anuntat astazi Ministerul Apararii…

- Tanara de 15 ani a fost depistata de agenții de paza ai magazinului. Aceștia au observat-o ca a trecut de casa de marcat cu mai multe articole vestimentare pentru care nu a platit. Au oprit-o pe fata și i-au chemat pe polițiștii timișoreni de la Secția 5. Oamenii legii au recuperat prejudiciul…

- Președintele i-a invitat pe al doilea și al treilea om in stat la Parada de 1 Decembrie și la festivitatea de la Palatul Cotroceni. Anul trecut, cei doi nu au fost invitați, motivul invocat fiind ca sunt ”penali”. [citeste si] Sociologul Marius Pieleanu a explicat, pentru DCNews, schimbarea…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, luni, ca din ceea ce știe, atat Liviu Dragnea cat si Calin Popescu Tariceanu, președinții celor doua Camere ale Parlamentului, vor fi invitati la parada de Ziua Nationala a Romaniei, din 1 decembrie. Anul trecut, Presedintia nu a transmis invitatii…

- In anii '70, fizicianul Stephen Hawking si-a imaginat o radiatie bizara care emana din granitele gaurilor negre, insemnand, printre altele, ca aceste obiecte nu sunt atat de intunecate pe cat se crede. Un nou studiu adauga un element esential...

- Cutiile negre ale aeronavei AN 24-100, preluate in urma accidentului aeronautic din 14 octombrie 2017, vor fi expediate de catre autoritațile din Coasta de Fildeș saptamana aceasta la Kiev pentru descifrare. Decizia a fost luata in urma vizitei la fața locului a grupului de experți din cadrul Autoritații…

- Palarii cochete și fistichii intruchipand un cuib cu un ou mic atașat inauntru sau coarne violent colorate, acoperite de flori și frunze, rochii rapitoare, splendide ornamente și bentițe din franghii sau pelerine ample confecționate din saci menajeri – toate stralucesc la Casa cu Lei intr-o expoziție…

- Leo Messi inca n-a semnat prelungirea contractului cu FC Barcelona, iar presa catalana se teme ca starul argentinian va pleca liber in vara. Jurnalistul Toni Frieros a scris astazi in cotidianul Sport ca plecarea lui Messi de la Barcelona pare iminenta. De la 1 ianuarie, argentinianul poate semna…

- Orasul Buzias a trait clipe de neuitat, duminica, cand mii de localnici au luat parte la un eveniment asteptat de multa vreme. Este vorba de inaugurarea colonadei din Parcul Central, care a fost restaurata cu peste un miliona de euro, majoritatea banilor provenind de la bugetul local, dar si cu aportul…

- Printre masurile cu impact pozitiv se numara reducerea cotei de impozit pe venit, una dintre cele cu impact negativ fiind aplicarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri, considera specialistii PwC.

- Pe 25 octombrie 1944, orasul Carei a fost recucerit de catre ostasii Diviziei a 9-a Infanterie, moment care a costat insa vietile a 50.000 de militari cazuti in luptele pentru eliberarea Ardealului. Ceremonia a reunit oficialitatile judetului - prefectul Marian Serbescu, vicepresedintele CJ Romeo Olteanu,…

- Azi am publicat din nou pe Alba24 un articol despre salariile bugetarilor. Am acumulat atata frustrare pe subiectul asta, incat nu mai pot sta impasibil. Simt ca trebuie sa scriu, sa ma racoresc in vreun fel, chiar daca sunt conștient ca nu ma ajuta cu nimic. Sa ma explic. De vreo 20 de ani ma […]

- In cadrul „Dracula Film Festival” se vor desfasura o serie de evenimente ce vor avea loc la Teatrul „Sica Alexandrescu”, Cinemateca Patria, Cinema One si Centrul Cultural Reduta. Astfel, vineri, 20 octombrie,brasovenii pot participa la „Zombie Walk”, alaturi de voluntarii festivalului, pe traseul Teatrul…

- Un avion militar Eurofighter, care a participat la Madrid la parada ocazionata de Ziua Naționala a Spaniei, s-a prabușit in apropierea unei baze aeriene din provincia Albacete (estul Spaniei), transmit agențiile internaționale de presa. În zona se afla pompieri și echipaje ale…