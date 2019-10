Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a fost invitat sa participe, pe 22 octombrie, la ceremonia de intronare a noului imparat al Japoniei, Naruhito, unde sunt așteptate sute de oficialitați de top din toate colțurile lumii, au spus surse politice pentru STIRIPESURSE.RO. In proporție de 90%, Klaus Iohannis va…

- Operatiunile de salvare continua in Japonia in urma taifunului Hagibis. Sub amenintarea unor noi ploi, echipele de interventie fac eforturi uriase ca numarul victimelor sa nu mai creasca. Potrivit unui nou bilant, cel putin 70 de persoane si-au pierdut viata, 200 au fost ranite si zeci de mii de case…

- Șapte persoane au murit si alte 15 sunt date disparute dupa cel mai puternic taifun care a lovit Japonia in ultimele decenii, paralizand Tokyo, provocand revarsarea raurilor care au dus la evacuarea a milioane de oameni inainte de a se indrepta spre coasta de nord-est a Japoniei. Taifunul…

- Taifunul Hagibis insotit de ploi de o intensitate fara precedent, a provocat dezastru dupa ce a lovit centrul si estul Japoniei in noaptea de sambata spre duminica: lalunecari de teren, ocuinte inundate, rauri revarsate. Cel puțin 26 de oameni, printre care și un copil, si-au pierdut viata…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat fara probleme in semifinalele turneului ATP de la Tokyo, dotat cu premii totale in valoare de 1.895.250 dolari, invingandu-l in doua seturi, 6-1, 6-2, pe francezul Lucas Pouille, vineri, la capatul unui meci care a durat doar 50 de…

- Persoanele de peste 65 de ani reprezentau 28,4% din populatia Japoniei si 12,9% din forta de munca, in 2018, ambele procente maxime istorice, a anuntat duminica Guvernul nipon, citat de agentia EFE.

- Shinjiro Koizumi, stea in ascensiune a politicii din Japonia si fiul fostului premier Junichiro Koizumi, a fost numit miercuri in guvern, in cadru remanierii operate de premierul Shinzo Abe. 'As dori sa reflectam la modul in care am putea sa scapam de ele (centralele nucleare, n.red.), nu la modul…

- Sanctuarul Yasukuni este in special contestat de statele vecine Japoniei - China si Coreea de Sud in frunte - care acuza ca glorifica trecutul militarist nipon. Locul onoreaza memoria a aproximativ 2,5 milioane de soldati si civili care au murit pentru Japonia de la sfarsitul secolului al XIX-lea.…