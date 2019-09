Stiri pe aceeasi tema

- Cetatea Soroca s-a transformat intr-un adevarat orasel medieval, la cei 520 de ani de aniversare a orasului. Oamenii au avut ocazia sa admire competiții spectaculoase ale cavalerilor, trageri cu arcul si o parada a costumelor.

- Expunerea la soare la ore riscante si fara fotoprotectie ne poate strica vacanta inca de la debut. Arsurile solare sunt insotite, pe langa inrosirea pielii, de usturime, frisoane si dureri de cap. Ce masuri se impun.

- Desculta in nisip si intr-un kimono lejer, premierul Viorica Dancila a transat azi, cu zambetul pe buze, remanierea ministeriala. Si nu oricum, ci la un meci de ping pong cu ministrul de Finante, pe care l-a amenintat, in gluma, ca il concediaza.

- In luna mai, fix in ziua in care a implinit 40 de ani, Lili Sandu a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Silviu Toiu. Totul s-a intamplat in vacanta, in Istanbul, iar vedeta planuieste ca nunta sa fie tot departe de casa!

- Este mult mai usor sa tolerezi caldura daca ai picioarele goale. Nu e de mirare ca cei mai multi dintre noi optam pentru incaltari ca papucii de plaja, care ne dau senzatia de libertate si ne lasa picioarele sa respire.

- Petrece aproape toata vara la mare, acolo unde canta in fiecare zi, dar nu merge niciodata la plaja! Minodora refuza sa se dezbrace pe plaja, atunci cand se afla pe litoralul romanesc. Vedeta poarta mereu pantaloni scurti si tricou.

- Mai sunt doar trei saptamani pana la cel mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA. In perioada 4-7 iulie, pe cele 7 scene amplasate pe plaja NEVERSEA vor urca unii dintre cei mai buni artiști ai momentului. ATB, Danny Avila, Gianluca Vacchi, Kadebostany, Lucas & Steve, Mahmut Orhan, Matoma,…