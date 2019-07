Parada clătitelor, cu Retro Party și muzică populară MONEASA. Comuna de la poalele Munților Codru-Moma va gazdui, pe 27 și 28 iulie, a nouasprezecea ediție a Paradei Clatitelor, organizata de Centrul Cultural Județean și Primaria Moneasa. Dupa ce anul trecut, pe scena evenimentului a urcat Mirabela Dauer, iar conceptul de retro party a fost primit cu bucurie de vizitatorii din stațiune, Centrul Cultural Județean Arad a decis sa continue pe aceeași linie. Astfel ca anul acesta, sambata va fi dedicata muzicii ușoare vechi, pe scena urmand sa urce Corina Chiriac și Gabriel Dorobanțu. In aceeași saraa va pași pe scena din Moneasa și aradeanul Nelu… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

