- Sambata, intre orele 07,00 - 14,00, traficul va fi restrictionat in centrul Capitalei, cu ocazia evenimentului sportiv 'Parada Micilor Biciclisti'', editia a V-a, fiind organizate si cursuri de educatie rutiera. Circulatia va fi restrictionata pe Bd. Unirii, segmentul cuprins intre Piata Constitutiei…

- Echipa masculina Straja Bucuresti si cea feminina Progresul Bailesti au castigat Cupa Regelui, respectiv Cupa Reginei la oina, competitii desfasurate, sambata, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitala in prezenta Principelui Radu, a ministrului Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a ambasadorului…

- Sarbatoarea Pacii și Prosperitații pentru Moldova in scuarul Catedralei Mitropolitane din Capitala.De Ziua Victoriei și Ziua Europei, un moment inedit a fost parada plutonului de cavalerie al INP si IGP. Caii au defilat frumos pe ritmurile muzicii lui Eugen Doga.

- Traficul rutier se va restrictiona sambata si duminica, intre orele 20,30 si 22,30, pe Bd. Unirii, segmentul cuprins intre Bd. Dimitrie Cantemir si Splaiul Independentei (zona fantani), cu ocazia evenimentului "Simfonia Apei", ce va avea loc in Piata Unirii. Brigada Rutiera recomanda urmatoarele…

- Primaria Sectorului 4 a reamenajat colțurile de trotuar, la fiecare intersecție a bulevardului Dimitrie Cantemir cu straduțele adiacente, și le-a pastrat inalțate pentru ca șoferii sa nu poata parca pe colț, pe trotuar. Noile colțuri de trotuar au fost amenajate cu un rand de bordura roșie, peste cea…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) organizeaza, vineri, Bursa Generala a Locurilor de Munca, in 82 de locatii din toata tara, fiind contactati 27.100 agenti economici. In capitala, sunt diponibile aproape 7.500 de joburi, iar ofertele sunt expuse in foaierul Palatului National…

- sCirculatia tramvaielor dinspre Bulevardul Ferdinand catre Soseaua Stefan cel Mare din Capitala a fost blocata, marti dimineata, pe soseaua Mihai Bravu, dupa ce o autospeciala ISU a lovit un biciclist care ar fi traversat strada pe bicicleta.