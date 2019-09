Stiri pe aceeasi tema

- Piața Unirii din Timișoara se transforma intr-o scena gigant, unde se va monta ca spectacol de sunet și lumina istoria orașului. The post Spectacol fabulos in Piata Unirii! Istoria Timișoarei este prezentata pe parcursul a trei seri appeared first on Renasterea banateana .

- O suta de deținuți au venit sa asiste, sub paza stricta, la un concert ținut in penitenciar. Alții, care nu au mai avut loc in sala, au putut urmari momentele muzicale in direct, la televiziunea cu circuit inchis a inchisorii. Oamenii au fost incantați de cele auzite, ... The post Recital de muzica…

- Piața Unirii din Timișoara va fi, la finalul lunii septembrie, locul de desfașurare, dar și, in parte, subiectul, unui spectacol de mare... The post Lumina Unirii – trei seri de spectacol fascinant organizat de Timișoara 2021 appeared first on Renasterea banateana .

- Cea de-a XIV-a editie a Festivalului Plai, care incepe in aceasta seara la Muzeul Satului Banațean, reuneste peste 60 de prieteni cu proiecte noi și vechi, surprinzandu-si publicul si cu un alt tip de amenajare a festivalului, si ... The post Astazi incepe o noua editie a Festivalului Plai la Timișoara…

- Comunitatea ucraineana din Timisoara va imbraca, duminica, 1 septembrie, straie de sarbatoare pentru a o cinsti așa cum se cuvine pe Maica Domnului... The post Hram la “Adormirea Maicii Domnului” pe stil vechi appeared first on Renasterea banateana .

- Un TIR care transporta porci s-a rasturnat in sensul giratoriu dinspre Giarmata Vii. Din primele cercetari șoferul nu a redus suficient viteza și mașina de mare tonaj a intrat in balans. The post TIR incarcat cu porci, rasturnat langa Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Traficul auto va fi restrictionat, duminica, intre Podul Mihai Viteazu si fantana arteziana de pe Bd Coposu, la Timisoara. Zona va fi rezervata... The post Trafic restricționat in Timișoara, pana duminica seara, pentru intrecerea bicicliștilor appeared first on Renasterea banateana .

- Avand in vedere avizul Comisiei de circulație a municipiului Timișoara, locuitorii din zona Șagului - Brancoveanu sunt rugați sa elibereze parcarile... The post Programul curațeniei stradale in cartierele Timisoarei appeared first on Renasterea banateana .