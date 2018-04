Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Informare si Relatii Publice al Politiei Romane a transmis, joi, un comunicat de presa in care a anuntat efectivele si masurile ce vor fi luate in perioada urmatoare, titlul comunicatului fiind "Sarbatoarea Nasterii Domnului, in liniste si siguranta".

- Organizația Femeilor Liberale din Alba a organizat și in acest an, in preajma sarbatorilor de Paște, o acțiune caritabila in sprijinul unor familii cu care soarta nu a fost atat de norocoasa. Beneficiarii au fost trei familii din Barabanț, respectiv o mama singura cu trei copii minori, o alta familie…

- Prin centrul Timișoarei s-a pornit un alai format din copii costumați in iepurași pe role și pe biciclete, majorete și sportivi. Toți au pornit prin centrul Timișoarei, cu muzica și voie buna. Urechile de iepurași care erau purtate de participanții la parada au fost elementul comun. Unii…

- Aura Hernandez, in varsta de 37 de ani, a plecat din Guatemala in 2005, ca sa scape de o relație abuziva. In urma cu puțin timp, ea s-a mutat in biserica Universalista din Manhattan, sperand sa nu fie trimisa in țara natala. „Vrem sa-i invațam pe alții de ce conteaza imigranții ilegali. Poate…

- Un copac situat in centrul orasului, in fata Bisericii Evanghelice din Bistrita, a fost impodobit, joi, cu 500 de oua pictate manual de 180 de elevi de la scolile din municipiu, conform unei vechi traditii de Paste a sasilor, transmite corespondentul...

- Horoscop Țari și teritorii au fost multe vandute și cumparate in istorie. Manhattan, de exemplu, a fost vandut de nativi, de pieile roșii, catre olandezi. Pe atunci New York se numea New Amsterdam. Olandezii au mai cumparat și Suriname de la britanici. Texas a fost cumparat. Și Mississippi, de la francezi.…

- A fost forforta mare din nou miercuri dimineața in parculețul central din Gherla, la o noua ediție a Targului de Paști. Copiii au confecționat produse diverse cu specific pascal, care au fost expuse spre vanzare trecatorilor. Cei mici au fost insoțiți de cadrele didactice – Berindean Daciana, Bereski…

- Guvernul ar urma sa discute in sedinta de joi o Ordonanta de Urgenta care vizeaza mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro. Tot in sedinta de joi a Cabinetului…

- Proiecte importante pentru romani in sedinta de Guvern de joi. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a explicat, miercuri, ca una dintre principalele modificari este impunerea unui plafon de un milion de euro sub care firmele pot sa opteze in a fi impozitate pe cifra de afaceri sau pe impozitul…

- Utilizatorii Cartelei Vodafone primesc o noua facilitate numita „Oferta in avans”, permitand reactivarea optiunii curente chiar daca creditul existent este suficient, costul acesteia urmand sa fie dedus la urmatoarea incarcare. Astfel, utilizatorii Vodafone pot ramane conectati la internet mobil si…

- Targul "Traditii si flori de sarbatori" se va desfasura in Parcul Herastrau, in perioada 30 martie - 9 aprilie, evenimentul fiind organizat de Primaria Municipiului Bucuresti, prin creart - Centrul de Creatie, Arta si Traditie. "Ajuns la cea de a 9-a editie, evenimentul reuneste un targ cu obiecte si…

- Targul "Traditii si flori de sarbatori" se va desfasura in Parcul Herastrau, in perioada 30 martie - 9 aprilie, evenimentul fiind organizat de Primaria Municipiului Bucuresti, prin creart - Centrul de...

- Companiile ROMAERO și Sikorsky – parte al grupului Lockheed Martin – au semnat un acord de parteneriat industrial, care se axeaza pe activitati ce vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria nationala de aparare a Romaniei la lucrari de asamblare, echipare, customizare…

- Datele personale obtinute de Cambridge Analytica de la Facebook ar putea sa fi fost folosite de PSD in campania pentru parlamentarele din 2016, potrivit unor ultime date, care arata ca un consultant britanic a fost solicitat sa lucreze pentru campania social-democratilor. Acesta a refuzat, dar ramane…

- Cateva mii de romani vor petrece sarbatorile in afara tarii, pachetele care ajung si la 4.000 de euro de persoana fiind rezervate si cu patru luni in avans. Vacanta de Paste va rotunji ve­ni­turile agentiilor de turism, care au inregistrate vanzari mai mari pentru sejururile in…

- Dorinta reunirii sub un singur acoperis, respectiv intr-o singura cladire, a tuturor serviciilor administratiei locale ploiestene – idee luata in calcul cu zeci de ani in urma si de catre cei care s-au aflat atunci la conducerea municipalitatii – pare ca se va materializa in 2018. Edilul municipiului,…

- Chiar daca afara vremea amintește mai mult de Craciun, in Piața Victoriei și Piața Libertații din Timișoara s-a deschis Targul de Paști. Puținii timișoreni care au infruntat ploaia și frigul și au ieșit la plimbare prin centrul orașului au putut gasi la cele cateva zeci de casuțe amplasate…

- United Airlines și-a asumat intreaga responsabilitate dupa ce un caine a murit dupa ce a fost inchis in compartimentul pentru bagaje al unui avion. Vina ii aparține unui insoțitor de zbor care a inchis animalul de companie in dulapul de deasupra capului pasagerilor, scrie BBC News. “Acesta a fost…

- Targul de Paște din acest an se deschide sambata, 17 martie.Vor fi casuțe atat in Piața Victoriei, cat și in Piața Libertații și, in premiera, in ziua inaugurarii va avea loc o parada.

- Terenul pe care buncarul este construit este aproape la fel de mare ca Manhattan, cartierul din New York, si a fost descris ca "planul de rezerva al umanitatii". De afara, constructiile par simple, insa ,in interior, sunt proiectate ca sufragerii confortabile, scrie Mirror.

- Dezvoltarea unei companii nu este un lucru usor. Antreprenorii trebuie sa tina cont de numerosi pasi si au nevoie de multi bani. Si totusi, al doilea element ar putea sa fie discutabil. Platforma sociala GirlCrew a inceput cu 60 de dolari. „Nu am platit pentru spatiul de birouri, deoarece am lucrat…

- Concert simfonic de primavara, sub bagheta tanarului dirijor George Jackson Filarmonica Cluj propune pentru vineri, 9 martie, de la ora 19.00 la Colegiul Academic, un concert sub bagheta tanarului dirijor George Jackson, concert din care nu vor lipsi lucrari de Mozart (Uvertura operei Directorul de…

- Premierul Robert Fico il acuza pe presedintele tarii ca vrea sa destabilizeze tara si ca face jocurile filantropului american de origine maghiara George Soros. Presedintele ii ceruse sa remanieze guvernul sau sa organizeze alegeri anticipate. Premierul Fico a declarat aseara ca presedintele…

- ♦ In a treia runda de finantare, start-up-ul fondat de Daniel Dines si Marius Tirca a atras 120 mil. dolari (conform Techcrunch) de la un grup de investitori americani. Start-up-ul UiPath, specializat in dezvoltarea de solutii pentru auto­matizarea proceselor in­terne ale unei companii…

- Echipa procurorului special Robert Mueller i-a chestionat pe martori cu privire la eforturile lui Kushner de a obtine finantari pentru proprietatile imobiliare ale familiei sale, concentrandu-se pe discutiile avute cu persoane din Qatar, Turcia, Rusia, China si Emiratele Arabe Unite, conform declaratiilor…

- Au inceput pregatirile pentru festivalul intitulat „Sarbatoarea oualor roșii”. Evenimentul, organizat de Primaria Intorsura Buzaului, impreuna cu Centrul de Cultura al județului Covasna și Casa de Cultura a orașului Intorsura Buzaului și va avea loc in a treia zi de Paște, la Caminul Cultural din Bradet.…

- Au inceput pregatirile pentru festivalul intitulat „Sarbatoarea oualor roșii”. Evenimentul, organizat de Primaria Intorsura Buzaului, impreuna cu Centrul de Cultura al județului Covasna și Casa de Cultura a orașului Intorsura Buzaului și va avea loc in a treia zi de Paște, la Caminul Cultural din Bradet.…

- Delegația Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Cooperarii Economice a Marii Negre (APCEMN), in colaborare cu Rețeaua Universitaților de la Marea Neagra, cu Universitatea din București și cu Centrul de Excelența pentru Studiul Minoritaților Transfrontaliere, a organizat, pe 20 februarie,…

- Procurorul special Robert Mueller, insarcinat cu investigatia referitoare la amestecul rus in alegerile prezidentiale din Statele Unite, ancheteaza cu privire la eforturile lui Jared Kushner, ginerele presedintelui Donald Trump, de a atrage capitaluri straine – in special ruse si chineze – in intreprinderea…

- Procurorul special Robert Mueller, care investigheaza amestecul Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA, investigheaza eforturile lui Jared Kushner, ginerele presedintelui Donald Trump, de a atrage capital strain, inclusiv rus si chinez, pentru afacerile sale imobiliare, in timpul perioadei de…

- Ieri la Ampoița a fost sarbatorit „Dragobetele”, cu cateva zile inainte de data oficiala, printr-un eveniment intitulat sugestiv „Dragobetele saruta fetele!”. Aflat la prima ediție, evenimentul s-a desfașurat la Caminul Cultural din localitate și a fost organizat de Primaria comunei Meteș. Tinerii care…

- In localitatea Ampoița din comuna Meteș s-a sarbatorit ”Dragobetele” cu cateva zile inainte, printr-un eveniment intitulat sugestiv ”Dragobetele saruta fetele!”. Aflat la prima ediție, ...

- Cele mai frumoase costume populare din Banatul de campie sunt vedetele unei expoziții care va fi deschisa la Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș. Tot atunci, va fi lansat un album semnat Gabriel Kelemen.

- Ahmad Khan Rahimi, barbatul care a detonat bombe artizanale in New York si New Jersey in 2016, a fost condamnat la inchisoare pe viata, informeaza news.ro.Barbatul a ranit 30 de persoane atunci cand a detonat o bomba in Manhattan. Cetateanul american nascut in Afghanistan, care a fost…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni legate…

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut…

- Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump jr. Scrisoarea a fost primita luni la ora 10.00 (17.00, ora Romaniei) la apartamentul celor doi din Manhattan, New York. Autoritatile nu au stabilit inca ce substanta era in plic. Vanessa Trump a fost spitalizata…

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut la locuinta…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump jr., a fost spitalizata luni dupa ce a intrat in contact cu o pulbere de culoare alba continuta intr-un plic, anunta Politia din New York, citata de Fox News. Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump jr. Scrisoarea…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump jr., a fost spitalizata luni dupa ce a intrat in contact cu o pulbere de culoare alba continuta intr-un plic, anunta Politia din New York, citata de Fox News. Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump…

- Fiica lui Cindy Crawford vrea sa-și faca un nume pe cont propriu și, din cate se vede, chiar reușește. Se dedica pasiunii sale, modelingul, este serioasa și da dovada de profesionalism de fiecare data cand urca pe podium, in ciuda varstei fragede. Ii calca pe urme mamei sale. La cei 16 ani ai sai, Kaia…

- Celebrul indice Dow Jones al Bursei din New York a fost lovit de cea mai grava scadere din istorie din timpul unei zile de tranzacționare. Principalul indice de pe Wall Street pierduse, luni, 1600 de puncte, inainte ca investitorii sa intervina, limitand scaderea la 1175. Efectele nefaste s-au facut…

- Actorul american Bruce Willis si-a scos la vanzare exclusivistul sau apartament din New York pentru suma de 17,7 milioane de dolari, potrivit agentiei imobiliare Douglas Elliman, citata de EFE. Proprietatea indragitului actor are 6 camere, 4,5 bai si o vedere privilegiata asupra Central…

- Un incendiu a izbucnit luni pe acoperisul Turnului Trump din orasul New York, anunta autoritatile americane, conform CBS News. Incendiul a izbucnit in zona acoperisului Turnului Trump, situat in cartierul Manhattan din New York. Focul a izbucnit in jurul orei 7.00 (14.00, ora Romaniei), au transmis…

- Un incendiu a fost raportat la etajele superioare ale cladirii Trump Tower din New York. Potrivit primelor informații, pompierii suspecteaza un scurtcircuit incendiul fiind localizat pe acoperișul cladirii. Pompierii din New York au fost alertați cu privire la un incendiu care se manifesta la etajele…

- Un incendiu a izbucnit miercuri pe proprietatea cuplului format din Bill si Hillary Clinton de la Chappaqua, in statul New York, insa nimeni nu a fost ranit, scrie AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Decizie CONTROVERSATA a presedintelui SUA: Donald Trump A DIZOLVAT comisia privind frauda electorala…