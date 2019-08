Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana viitoare, Buzaul gazduiește cea de-a VI-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Plaiurile Mioriței”, eveniment la care vor participa reprezentanți din șapte țari. Festivalul se va desfașura in perioada 25-28 iulie in Parcul Crang, și este organizat de catre Centrul Județean de Cultura…

- Potrivit unui comunicat al Asociatiei P.A.V.E.L., actiunea va cuprinde un program artistic si "surprize spectaculoase". Pentru copii va fi organizat un stand cu dulciuri adecvate starii lor de sanatate: prajituri raw vegane (fara cacao), biscuiti cu ovaz, inghetata artizanala din fructe (cu…

- Sute de aradeni sunt asteptati, incepand de marti, timp de sase seri, la cinematograful organizat in Parcul "Mihai Eminescu", unde Caravana Metropolis poposeste pentru noi proiectii. Potrivit unui comunicat al organizatorilor, cinematograful calator Caravana Metropolis s-a intors pentru…

- In data de 27 iulie, la Buzau, in Parcul „Alexandru Marghiloman” va avea loc cea de-a doua ediție a Festivalului Internațional al Tomatelor și Biodiversitații. Eveniment este organizat prin colaborarea dintre la realizarea caruia și-au dat concursul mai multe instituții interesate de crearea unei tradiții …

- Primaria Municipiului Slobozia continua proiectul- pilot din 2018, menit sa creasca gradul de colectare selectiva a deseurilor menajere. In luna iulie, autoritatile locale vor achizitiona 4 platforme supraterane. Acestea vor fi amplasate in urmatoarele locatii: Aleea Ronda – bloc 29(Tritipan), Str.…

- Editia cu numarul 11 a Festivalului International de Teatru de Strada Bucuresti – B-FIT in the Street! va avea loc in perioada 12 - 14 iulie si va propune spectacole premiate, companii de teatru de strada in premiera la Bucuresti si reprezentatii de free-running, scrie news.ro.Festivalul,…

- Manifestarea este organizata de Asociatia Culturala Feedback, primariile din Chisinau si Iasi, in colaborare cu Biblioteca Nationala „Ion Creanga” din Republica Moldova si Institutul Cultural „Mihai Eminescu” de la Chisinau. Evenimentele sunt constituite intr-un duplex Chisinau – Iasi. Academicianul…