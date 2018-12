Paradă 1 Decembrie. Gabriel Leș cere să se clarifice de ce nu s-au ridicat avioanele de la sol El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la B1 TV, ca aparatele de zbor nu au decolat din cauza poleiului de pe pista, precizand ca, in cazul unei decolari pe gheata, riscurile ar fi fost ridicate pentru avioanele de lupta.



"Trebuie sa decidem daca a fost o greseala sau o nestiinta a cuiva sau ce anume s-a intamplat, in conditiile in care pista a fost acoperita cu gheata in dimineata respectiva. As vrea sa va spun foarte serios ca nu putem sa riscam niciodata ca un aparat de zbor F16 sa il ridicam de la sol in conditii nepotrivite pentru o manifestare, fie ea si o astfel de parada,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

