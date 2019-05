Stiri pe aceeasi tema

- Este o problema cu care se confrunta mai multe femei, decat barbati. Este deranjanta si inestetica, mai ales pe timp de vara. Azi vorbim despre remedii pentru par gras, cauza aparitiei lui si moduri de ingrijire.

- Subtierea suvitelor si caderea abundenta a firelor de par sunt frecvente in randul femeilor. De vina pentru asta sunt deficientele de vitamine, stresul, sarcina, fumatul, utilizarea excesiva a produselor de coafare sau unele probleme de sanatate. Poti sa stopezi acest proces cu tramente naturale care…

- Un hoț din Focșani a fost neinspirat cand și-a ales momentul sa "acționeze" și a fost prins imediat. Tanarul in varsta de 22 de ani, din comuna Dumitrești, a spart o mașina și a furat radiocasetofonul, dar habar n-avea ca un polițist ii urmarea mișcarile. Acesta, fiind in concediu, și-a alertat colegii,…

- Ultima ora, nu este de gluma, alte noua medicamente au fost restrase urgent din farmacii in ultimele zile. Astfel, Agentia Europeana a Medicamentului a anunțat recent ca aceste medicamente folosite in tratamentul tusei de catre zeci de milioane de pacienti sunt periculoase pentru sanatate. Medicamentele contin…

- Simona Halep s-a calificat, joi seara, în semifinalele turneului WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 916.131 dolari, dupa ce a învins-o pe germanca Julia Goerges, cu 7-6 (1), 7-6 (6).

- Bianca Dragușanu a trecut prin momente grele din prima ediție a emisiunii Asia Expres. Imediat ce a dat piept cu greutațile, vedeta s-a trantit pur și simplu pe jos, in plina șosea, și a refuzat sa mai inainteze. Bianca Dragușanu era revoltata ca nimeni nu se oferea sa o ajute, iar oamenii preferau…

- O explozie puternica s-a produs la o stație de incarcare a buteliilor din Bihor iar in urma deflagrației a izbucnit un incendiu. Zece persoane au fost ranite, iar patru dintre acestea se afla in stare grava. Explozia, produsa din cauze deocamdata necunoscute, a avut loc luni seara in localitatea Ștei.…

- Cand o femeie din Marea Britanie s-a intors dintr-o vacanța din Uganda, nu și-a dat seama ca o insecta și-a lasat ouale pe capul ei, larvele crescandu-i sub scalp. Femeia ar fi intract in contact cu insecta in momentul in care și-a invelit parul cu un prosop, in Uganda. Prosopul a fost lasat la uscat,…