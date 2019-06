Stiri pe aceeasi tema

- Dupa "Hamletul lui Dodin", un alt spectacol important in Festivalul de Teatru de la Sibiu a fost „Starea de asediu” dupa Albert Camus, pus in scena la Theatre de la Ville-Paris, in regia lui Emmanuel Demarcy-Mota .A 26-a editie a Festivalului International de Teatru de la Sibiu continua pana duminica…

- ''Parking'' in regia lui Tudor Giurgiu va deschide cea de-a 13-a editie a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) Sibiu, joi, 27 iunie, la Centrul Cultural ''Ion Besoiu'', in prezenta echipei filmului potrivit unui comunicat de presa remis marti AGERPRES.…

- Sase artisti, printre care si Maia Morgenstern, vor primi cate o stea, sambata, pe Aleea Celebritatilor din cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. "Aleea si Gala Celebritatilor din cadrul FITS reprezinta in egala masura o onoare…

- Publicul are ocazia sa vada, incepand de vineri, 42 de lucrari de grafica si litografii semnate de Picasso, Matisse, Dali si Klimt, expuse la Cabinetul de Stampe din Muzeul National Brukenthal, eveniment in cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS). Expozitia "Arta de darui: Picasso,…

- Presedintele Klaus Iohannis a subliniat din nou, in Piata Mare din Sibiu, ca "din centrul Romaniei se va decide viitorul Uniunii Europene". Aceasta, in conditiile in care la Sibiu are loc un summit la care participa 27 de sefi de state si guverne din Uniunea Europeana. Seful statului a promis ca "probabil…

- Liderii europeni prezenți la summit-ul UE de la Sibiu au facut o baie de mulțime in Piața Mare. Momentul a avut loc imediat dupa fotografia de grup, cand oficialii au mers la oamenii adunați in piața, au dat mana cu ei și au schimbat cateva cuvinte.

- O parte dintre participantii la protestul Greenpeace au reusit sa patrunda, joi, in Piata Mare din Sibiu, unde are loc Summitul UE, amestecandu-se printre sibienii si turistii aflati dincolo de gardurile de protectie. Cei de la Greenpeace au transmis liderilor aflati in acel moment in Piata Mare mesajul…

- Pe traseul celei de treia calatorii a „Transilvania Train”, primul tren turistic din Romania a fost inclus din nou și Municipiul Sebeș. Turiștii cu dare de mana vor sosi individual in orașul de sub Tampa, unde vor fi cazați la un hotel de 4 stele și vor beneficia de un cocktail. Pe 27 iunie, la ora…