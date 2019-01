Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare vedeta viseaza sa straluceasca pe coperta revistei „People”, iar Julia Roberts (50 ani) a infrumusețat-o a doua oara, dupa o perioada de 26 ani. In acest an, dupa versiunea uneia dintre cele mai influente surse mass-media din lume, titlul „Cea mai frumoasa femeie din lume” a fost acordat acestei…

- Chinurile fiicei lui Iosif Rotariu nu se mai termina! Kassandra Rotariu (13 ani), care sufera de osteomielita, boala care ii topește oasele, a suferit cea o noua operatie. Interventia a avut loc in Timisoara si a fost efectuata de chirurgul Fuicu Paun.

- Laura Avila, care era o cântareata aflata la început de rum în aceasta bransa, din Dallas, SUA, a murit la vârsta de 36 de ani, dupa ce au aparut complicatii la operatia estetica la nas pe care a suferit-o în

- Laura Avila, 36 de ani, din Dallas, și-a facut o programare pentru o rinoplastie in Mexic pentru ca operație costa mult mai puțin decat in SUA, potrivit Daily Mail, citeaza libertatea.ro.Agentul imobiliar a mers pe 30 octombrie la Rino Center din Juarez pentru a se opera la nas.

- Laura Avila, 36 de ani, din Dallas, și-a facut o programare pentru o rinoplastie in Mexic pentru ca operație costa mult mai puțin decat in SUA.Agentul imobiliar a mers pe 30 octombrie la Rino Center din Juarez pentru a se opera la nas.

- Busu trebuie sa treaca printr-o alta operație, iar veștile date de medici nu sunt deloc bune. Actorul se afla in continuare internat la secția de terapie intensiva a spitalului Fundeni, acolo unde a fost dus miercurea trecuta. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Starea indragitului actor și prezentator…

- O operatie unica in tara, pentru salvarea unui pacient din Cluj, cu cancer oro-faringian, a avut loc la Spitalul Pelican din Oradea. De la Cluj la Oradea. Peste 8.500 de operatii Pacientul are 64 de ani si e din Cluj-Napoca. S-a trezit cu o umflatura in zona gatului si a inceput sa isi faca…