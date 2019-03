Implineste sambata 60 de ani, dar nu are niciun rid: blonda sau bruneta, printesa sau pompier, papusa Barbie continua sa ii seduca pe copii si se straduieste sa ramana in tendinte, chiar si pe retele sociale, relateaza joi AFP. "Saizeci de ani inseamna enorm in industria jucariilor unde astazi un succes dureaza intre trei si cinci ani", a declarat Nathan Baynard, directorul de marketing pentru papusa Barbie. In pofida concurentei in crestere, papusa Barbie este vanduta anual in 58 de milioane de exemplare, in peste 150 de tari. Iar brandul este la fel de bine cunoscut ca McDonalds sau Coca-Cola,…