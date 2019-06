Papusa Barbie divortata -As dori si eu o papusa Barbie pentru fata mea! -De care? Barbie la 50 de lei, Barbie la plaja la 50 de lei, Barbie casatorita la 50 de lei si Barbie divortata la 500 de lei! -De ce Barbie divortata costa 500 de lei? -Pentru ca vine la pachet cu masina lui Ken, casa lui Ken, motocicleta si barca lui Ken… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

