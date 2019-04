Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare jucator și antrenor al lui Dinamo, Cornel Dinu (70 de ani), va fi invitatul lui Costin Ștucan intr-o ediție speciala de la GSP LIVE. Emisiunea va fi vineri, la 14:30. Fostul antrenor care a luat eventul cu Dinamo in 2000 vine sa povesteasca lucruri inedite din istoria clubului dinamovist,…

- Un seism cu magnitudinea 7,1 s-a produs in sudul Peru, la o distanta de 67 de kilometri nord-nordvest de localitatea Juliaca si la o adancime de 258 de kilometri, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS).

- Ministrul Educației Ecaterina Andronescu a negat duminica, la Antena3, intenția de a face clase separate pentru copiii cu dizabilitați.„Nici poveste sa propun clase sa produca segregarea acestor copii, ci sa incercam sa ii susținem suplimentar cu un profesor de sprijin. (...) O s-o punem,…

- La miezul nopții se aud batai in ușa. Nu mai ramane timp pentru pregatiri sau pentru impachetat. In plin ger baltic, soldații sovietici salta batrani, tineri, mame cu sugari și copii mici și ii urca in vagoane care sa ii transporte spre Siberia, acolo unde comuniștii ruși au trimis deja milioane din…

- Persoana care a jefuit, vineri dupa-amiaza, sucursala unei banci din centrul orasului Craiova, unde a intrat cu fata acoperita si cu un pistol in mana, este cautata in continuare de catre politisti, informeaza Mediafax.Politistii doljeni au informat, sambata, ca persoana care a jefuit, vineri…

- Actorul britanic Tom Hardy va juca intr-o noua adaptare a romanului "Poveste de Craciun/ A Christmas Carol", de Charles Dickens, produsa de postul BBC, intr-o serie de ecranizari dedicata celebrului autor englez, potrivit collider.com, relateaza Mediafax.Miniseria in trei parți va fi produsa…

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 11 ianuarie pentru fiecare zodie in parte. DacE vrei sE afli cum stai cu dragostea, cu sEnEtatea "i dacE ca"tigi sau pierzi bani, cite"te in continuare horoscopul zilei de 11 ianuarie.