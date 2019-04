Stiri pe aceeasi tema

- Rudele și apropiații lui Razvan Ciobanu au inceput pregatirile pentru inmormantarea regretatului desginer. Familia a pregatit deja cele necesare ceremoniei funerare. Sicriul, crucea, dar și coroanele au fost deja pregatite și duse cu o mașina mortuara la Instutitul de Medicina Legala, acolo unde medicii…

- Trupul neinsuflețit a lui Razvan Ciobanu va fi depus la Cimitirul Progresu, la capela și va fi inmormantat joi. Anunșul a fost facut de avocata Laura Vicol, care a fost prietena de 27 de ani cu creatorul de moda.

- In urma cu cateva minute, trupul neinsuflețit al lui Ravan Ciobanu a fost preluat de la IML Constanța! Va fi adus in scurt timp in Bucuresti, unde va fi depus la o Capela. Tatal sau, sfasiat de durere, a avut o reactie neasteptata sub privirile Paparazilor Spynews.

- Rezultatele preliminarii ale necropsiei designerului Razvan Ciobanu arata ca acesta a consumat droguri inainte de a urca la volan, au declarat pentru Libertatea surse judiciare. Acestea sunt rezultate preliminarii, urmand ca in urmatoarele trei saptamani sa iasa rezultatele analizelor toxicologice.…

- Parintii creatorului de moda Razvan Ciobanu au ajuns la Constanta. Trupul neinsufletit al lui Razvan Ciobanu va fi ridicat de la morga. Medicii legisti urmeaza sa stabileasca cauzele a murit designerul.Razvan Ciobanu si a pierdut viata in noaptea de duminica spre luni intr un accident rutier petrecut…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit, luni dimineata, in urma unui accident rutier produs la iesirea din Sacele spre Navodari, pe DJ 226, judetul Constanta. Acesta era singur in masina si, din cauza vitezei, a iesit de pe carosabil, lovind mai multi copaci. Acesta era singur in masina in momentul…

- In mașina lui Razvan Ciobanu a fost descoperita o carte de identitate, ceea ce duce automat la ipoteza ca acesta nu era singur in mașina, așa cum s-a crezut inițial. Polițiștii au descoperit ca respectiva carte de identitate aparține numitului Iulica Cercel, scrie cancan.ro. Acesta este nascut…

- Lumea mondena este in doliu! Razvan Ciobanu și-a pierdut viața intr-un accident tragic, petrecut in localitatea Sacele, județul Constanța. Designerul nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, iar impactul a fost nimicitor. Razvan Ciobanu ar fi pierdut controlul volanului, a parasit partea carosabila…