- Documentele care ar fi trebuit sa ofere date suplimentare privind acuzatiile la adresa lui Sebastian Ghita nu au ajuns la Inalta Curte de Justitie, scrie presa sarba, precizand ca ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat cu ocazia vizitei la Belgrad ca Romania a trimis din 9 martie actele solicitate…

- Techsylvania, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate IT-ului in estul Europei, ajunge la cea de-a cincea editie. La editiile anterioare au fost prezenti manageri ai unor companii de top precum Facebook, NASA, Google, Ubuntu, Twitter, PayPal, Coca-Cola, SoundCloud sau Spotify, dar si investitori…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk a declarat marti ca nu are inca, la doua zile inaintea summitului UE de la Bruxelles, sprijinul tuturor statelor membre in ce priveste termenii perioadei de tranzitie post-Brexit prezentati luni, transmite AFP. 'Ieri (luni, n. red.), negociatorii…

- Dezvaluirile lui Marian Vanghelie, invitatul de duminica in emisiunea Danei Ghera, nu au ramas fara reacții. Mai exact, Claudiu Manda, șeful Comisiei SRI, a devoalat, tot in aceasta seara, la Antena3, faptul ca urmare informațiilor aparute, ar putea fi audiat in Comisia SRI și fostul primar al Sectorului…

- Radu Banciu i-a criticat vehement, in emisiunea sa ”Lumea lui Banciu” de la televiziunea B1, pe membrii UDMR, in special pe liderul Kelemen Hunor, dupa discursul pe care l-a avut cu ocazia Zilei maghiarilor de pretutindeni.”Kelemen Hunor a declarat, cu ocazia Zilei Maghiarilor de pretutindeni,…

- Episodul care vizeaza formarea guvernului USL i-a adus presedintelui PSD, Liviu Dragnea, atacuri din toate partile. Joi, mogulul Dan Voiculescu l-a aplaudat pe Liviu Dragnea, care spusese ca marea coalitie fusese creata la sugestia fostului senator, intr-un moment critic pentru Romania.

- Deputata PSD de Suceava, Maricela Cobuz, a sustinut miercuri 14 martie 2018, in sedinta de Plen a Camerei Deputatilor, o declaratie politica prin care a indemnat femeile din Romania sa intre in viata politica. Declaratia politica intitulata ”Indemnul la viata politica pentru femeile din Romania” a facut…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o gripa. „Doamne, cat de repede se duc oamenii……

- Lumea interlopa din Capitala este in fierbere! Mai multe documente DIICOT obținute de CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, din mai multe dosare cu infracțiuni extrem de violente, arata cum interlopii au incercat sa-și elimine rivalii cu ajutorul asasinilor platiți! Liderii clanurilor au platit…

- Ne am obisnuit sa i simtim pe turcii si tatarii din Dobrogea ca fiind de ai nostri, pana la contopire. Adevar este ca nici Dobrogea n ar fi Dobrogea, nici noi n am fi noi fara ei. Trebuie sa recunoastem ca, la intrarea autoritatilor romane in Dobrogea, majoritari erau musulmanii. Ei erau intemeietorii…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane ”pe aceleasi coordonate” in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul este ”suveran ca institutie legiuitoare”. ”Cine are urechi de…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a scapat de problemele in justiție și acum se pregatește sa iși impuna dominația totala asupra filialelor județene ale PNL. Surse din conducerea PNL susțin, pentru STIRIPESURSE.RO, ca ar tebui inlaturați 10 președinți de filiala incomozi pentru Orban, iar pentru asta,…

- PSD pierde masiv din electorat, ajungand, in februarie, la 28,6% si cazand, astfel, pe locul al doilea in preferintele romanilor, cu aproape un procent in spatele PNL, care ajunge la 29,4%. Si USR se gaseste pe un tren ascendent, cu 11,2%, depasind ALDE (10,6%) si PMP (4,6%). Cota electorala a PSD…

- Deputatul PNL Claudiu Racuci acuza actuala coaliție de guvernarea PSD-ALDE de faptul ca au compromis corectarea umilințelor la care i-au supus pe dascali prin Legea salarizarii. La Comisia pentru munca, cei din PSD mi-au spus ca nu le pasa daca dascalii abadoneaza școala și pleaca și ei din țara. Niciodata…

- Gheorghe Visu, celebrul actor care i-a dat viața lui ”State de Romania”, a anunțat de curand ca se retrage din lume artistica, sugerand ca se va retrage din lumea artistica pentru a se dedica vieții de bunic, pare sa se bucure din plin de viața pe care o are in spatele camerelor de luat vederi.

- Oricate staruinte s-ar depune, avansul spre starea de normalitate tot utopie ramane. Si cine sa faca efortul de a identifica normalitatea? Partidele sunt ocupate cu datul la glezne, zi de zi, in Parlament. Liderii nu-si vad capul de conferinte de presa unde vorbesc nimic. Asta, daca nu-si lasa rand…

- "Cred ca, daca se trage o linie între ce a obtinut UDMR privind drepturile minoritatilor si ce a pierdut în ochii opiniei publice progresiste române si a celei internationale sustinând demersurile coalitiei de la putere de a suprima statul de drept, balanta înclina…

- Actorul David Ogden Stiers, cunoscut pentru rolul arogantului maior Charles Emerson Winchester III din serialul M.A.S.H., a murit sambata, la varsta de 75 de ani.Citește și: Soferii de pe bancheta din spate conduc Polonia, Romania si Republica Ceha in directia gresita. Este Italia urmatoarea?…

- Pompierii au intervenit, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea unui incendiu produs la sediul postului de politie din comuna vasluiana Feresti, din primele cercetari reiesind ca focul ar fi fost provocat intentionat, conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- George Copos are de ce sa fie mandru! Cunoscuta ca o femeie puternica, greu de impresionat,sotia celebrului afacerist este o doamna cu inima de aur. Cristiana a sarit in ajuturul unuia dintre cei mai cunoscuti cantareti din Romania.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, si presedintele Consiliului National al Rectorilor, Sorin Cimpeanu, au semnat, recent, un Protocol de colaborare, document care va asigura cooperarea intre MAE si mediul universitar in ceea ce priveste diplomatia culturala, educatia si politica externa.„Promovarea…

- Anterior, președintele țarii, Igor Dodon a declarat ca „UNIREA inseamna razboi civil", in contextul localitaților care semneaza Declarația simbol de Unire cu Romania. Astazi, primarul demisionar, Dorin Chirtoaca a menționat ca populația este imparțita in grupuri și datorita lui Dodon „lumea mai crede…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, duminica seara, ca stia ca se falsifica probe la DNA Ploiesti, insa nu putea demonstra public, prima data afland in momentul in care a fost anchetat cumnatul sau de catre procurorul Mircea Negulescu, iar apoi, in mod direct, in dosarul Tony Blair."Eu…

- In anul 2008, la Brașov, jurnalistul Vasile Șelaru iși lansa volumul intitulat „Dicționarul scriitorilor brașoveni și al veleitarilor”, carte care, la acel moment, a starnit un scandal fara precedent in lumea scriitorilor din Romania. Multi dintre cei care au intrat in acest dictionar, autori…

- Niculae Badalau nu vrea sa mai fie președinte executiv al PSD. Prezent in conferința de presa la sediul PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau a fost intrebat daca la Congresul Extraordinar din luna martie va candida la funcția pe care o deține acum – aceea de președinte executiv al PSD, potrivit opiniagiurgiu.ro…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca piata muncii din Romania este deschisa si pentru francezi, italieni, germani, austrieci si le-a transmis reprezentantilor companiilor de constructii la o dezbatere ca, in masura in care nu exista lucratori, pot sa finanteze resursa de forta de munca…

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Lumea artistilor din Romania este din nou in doliu. Astazi ne-a parasit un alt scriitor valoros. La scurt timp dupa ce s-a aflat de decesul regretatului artist, pe retelele de socializare au inceput sa apara mesaje emotionante in memoria lui.

- Gica Hagi a vorbit din nou despre motivele care il fac sa iși paraseasca țara. "In acest moment suntem in lumea a treia a fotbalului. Este inadmisibil. Nu exista un proiect național pentru revitalizarea sportului, daramite a fotbalului. Totul este la intamplare. Eu am demonstrat ca daca se…

- „Regele” trage un semnal de alarma si spune ca fara investitii serioase la nivelul copiilor si juniorilor, fotbalul nostru va muri. Cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor recunoaste ca la finalul acestui sezon va parasi Romania pentru a prelua fraiele unei alte echipe din Occident. Gheorghe Hagi…

- La S.C. Uzina Metrom” S.A. Brașov, a avut loc recent, o intalnire de lucru, a directorului general Romarm, Marius Ioana (foto) cu liderii de sindicat ai filialelor care lucreaza pentru industria de aparare, eveniment la care au luat parte și reprezentanții sindicatelor de la Fabrica de Arme și Societatea…

- Lacrimi amare si multa durere a lasat in urma disparitia fulgeratoare a unei cunoscute cosmeticiene, iubita de mii de persoane. Aceasta a murit subit la numai 42 de ani, chiar in brațele soțului ei, asa cum informeaza observator.tv. Carmen Alina Borota avea 42 de ani și era mama a doua fete, una dintre…

- Ion Craciunescu, fost vicepresedinte al PNL Gorj si consilier judetean in mandatul 2008 2012, s a stins din viata, informeaza igj.ro. Organizatia judeteana Gorj a Partidului National Liberal isi exprima profundul regret si transmite condoleante familiei indurerate. ...

- Jurnalista canadiana Caroline Anderson a fost impresionata de frumusețea Salinei Turda! Aceasta a venit la Cluj pentru meciul de Fed Cup dintre Romania si Canada care se va disputa in Sala Polivalenta in acest weekend. Caroline este editor

- „Momentum este un partid proeuropean, format preponderent din tineri militanți civici. Membrii acestei formațiuni s-au remarcat printr-un demers care a vizat consultarea populației in legatura cu intenția guvernului de la Budapesta de a se angaja in organizarea Jocurilor Olimpice din 2024. Au fost stranse…

- Mihai Save, CEO al Savemob, companie ce se ocupa de restaurari si reconditionari de mobila, iar pentru urmatorul an are un obiectiv maret: sa transforme afacerea, care in 2016 a avut o cifra de afaceri de 180.000 de euro, intr-una cu rulaje de 1 milion de euro. Cum vrea sa faca asta si cum se restaureaza…

- O lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost data publicitații marți, de catre Departamentul de Trezorerie al SUA.

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat ca sunt patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru unirea cu Romania. Basescu a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale, Traian Basescu, a participat la o intalnire cu cetațenii din raionul Nisporeni. Unde a fost discutata Unirea Republicii Moldova cu Romania.

- Presedintele Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat inca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica necesara. ”Am discutat…

- Vestea ca Oana ii vinde hainele lui Viorel Lis, pentru a face rost de bani, a cutremurat lumea mondena din Romania. Blondina a explicat ca vrea sa faca acest demers din cauza problemelor financiare cu care se confrunta celebrul cuplu.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca actiunile miliardarului american George Soros prin care "o minoritate galagioasa" doreste sa-si impuna punctul de vedere in pofida majoritatii reprezinta "un demers pervers". El a facut aceasta declaratie in contextul in care…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, la varsta de 63 de ani, el urmand a implini 64 de ani pe data de 3 martie. Senatorul UDMR era internat de ceva vreme intr-un spital din Capitala. Acesta ar fi avut cancer pulmonar. Verestoy Attila este singurul parlamentar aflat in funcție inca din anul 1990.…

- Despre Elena Udrea, de-a lungul timpului, s-au spus tot felul de lucruri, celebra blonda a politicii romanești, demonizata de unii, iubita de alții fiind probabil, cel mai controversat om politic de la noi.

- Andreea Esca și Cristian Tudor Popescu au discutat pe www.stirileprotv.ro, despre scandalul momentului din politica. Cei doi jurnaliști au vorbit despre criza politica cu care se confrunta Romania in prezent, dupa ce PSD a decis sa-și demita pentru a doua oara propriul premier.Cristian Tudor…

- "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest Guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea ce putem aduce in plus pentru Romania si pentru toti romanii, indiferent daca ne-au dat votul increderii lor sau inca nu au facut…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu o delegație a companiei Ford condusa de vicepreședintele Andrew McCall, intrevedere ce face parte din dialogul constant dintre Guvern și reprezentanții mediului de afaceri, potrivit unui comunicat al Guvernului remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Adrian Cristea (34 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cele mai interesante personaje mondene din Romania. Fotbalist de meserie, cel poreclit „Printul” a „marcat” de zor la femei celebre. Bianca Dragusanu, Denisa Nechifor, cea alaturi de care are o fetita, si Maria Pauna sunt doar cateva dintre…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…