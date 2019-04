Papagalul vorbitor Intr-un magazin cu papagali, o domnisoara interesata: – 500 euro! – Dar acesta? – 300 euro! Neputandu-si permite asemenea preturi il intreaba pe vanzator: – Dar ieftini nu aveti? – Ba da, unul la 1 euro, dar e vai de mama lui si vorbeste urat. – Il iau pe acela. Ajunge acasa si da la o parte panza ce proteja colivia, moment in care papagalul incepe sa vorbeasca urat si sa ii spuna ce casa are si ce mizerie de femeie este. Fata revoltata pune panza la loc si uita de papagal vreo cateva saptamani. Aducandu-si aminte de el si gandindu-se ca nu cumva biata pasare sa fii murit, ridica usor-usor panza,… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

