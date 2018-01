Papa se ridica in apararea refugiatilor: Pentru pacea la care are toata lumea dreptul, multi sunt gata sa-si riste vietile. Sa nu le distrugem speranta!

Stiri pe aceeasi tema

- In mesajul sau de Anul Nou, papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, informeaza Reuters. La ultimul sau eveniment public din 2017, slujba de vecernie tinuta la Bazilica Sfantul Petru,…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe ''fiintele cele mai firave si neajutorate'' din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit ''sa faca auzita vocea'' oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta,…

- Populatia iraniana a fost avertizata de catre guvern sa evite "adunarile publice ilegale" ca urmare a manifestatiilor de protest desfasurate in toata tara, scrie BBC. In urma protestelor din Iran au fost arestate mai multe persoane, imaginile postate pe retelele sociale arata ciocniri…

- Papa Francisc a primit la Vatican o trupa de circ in timpul audientei saptamanale. Spectacolul oferit de acrobati i-a incantat pe toti cei prezenti, care au aplaudat la scena deschisa. Suveranul pontif a vorbit in timpul audientei despre semnificatia Craciunului.

- Fostul presedinte Barack Obama si fosta candidata la Casa Alba Hillary Clinton sunt cei mai citati, barbat si femeie, in sondajul anual publicat miercuri de Institutul Gallup in legatura cu personalitatile cele mai admirate de americani, relateaza AFP. Barack Obama este barbatul preferat…

- Incidentul a avut loc inainte ca Papa Francisc sa transmita mesajul de Craciun la Vatican. Un fotograf de la agentia Reuters a spus ca femeia, Alisa Vinogradova potrivit site-ului femen.org, a trecut de garzi si s-a napustit catre ansamblul de sculpturi strigand "Dumnezeu e femeie!". Avea…

- O activista Femen a încercat, luni, sa fure statuia lui Isus din scena Nasterii Domnului amplasata în Piata Sfântul Petru de la Vatican. Incidentul a avut loc cu doua înainte ca Papa Francisc sa transmita mesajul de Craciun la Vatican. Femeia a trecut de…

- Papa Francisc s-a folosit luni de mesajul de Craciun pentru a face apel la o solutie negociata cu doua state pentru a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, majorand tensiunile din zona, informeaza…

- "Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul international pentru cauza lor dreapta. Ne vom continua eforturile la ONU si la alte forumuri internationale pentru a pune capat ocupatiei (israeliene) si pentru a crea un stat palestinian cu capitala Ierusalimul de Est",…

- Papa Francisc a spus ca Biserica Romano-Catolica ar trebui sa adopte o traducere mai buna a frazei "Nu ne duce pe noi in ispita" din "Tatal Nostru", cea mai cunoscuta rugaciune din țarile creștine, informeaza Reuters. "Aceasta nu este o traducere buna", a declarat…

- Uniunea Europeana s-a declarat, miercuri seara, serios ingrijorata de decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, afirmand ca aceasta hotarare poate avea consecințe pentru perspectivele de pace, transmite Reuters. ''Aspirațiile…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a facut nicio mențiune in legatura cu chestiunea Ierusalimului intr-un discurs susținut miercuri in cadrul unei conferințe diplomatice, in contextul in care președintele american Donald Trump se pregatește sa recunoasca Orașul Sfant drept capitala a Israelului,…

- Presedintele american Donald Trump l-a informat marti pe liderul palestinian, Mahmoud Abbas, ca intentioneaza sa mute de la Tel Aviv la Ierusalim sediul ambasadei SUA in Israel, a declarat Nabil Abu Rudeinah, purtatorul de cuvant al lui Abbas, potrivit Reuters.''Presedintele Mahmoud Abbas…

- Aflat in Bangladesh, Papa Francisc a comparat, sambata, actul de a barfi cu terorismul. Inaltul prelat le-a spus preoților și maicuțelor la sfarșitul calatoriei sale in Asia ca barfa este distructiva pentru armonia religioasa, relateaza DPA.

- Acest turneu al suveranului pontif, care se afla in fruntea a 1,3 miliarde de catolici din intreaga lume, se inscrie in demersul sau de a incuraja micile comunitati "de la periferia planetei", care dau dovada de multe ori de mai multa credinta decat in batrana Europa in plin proces de secularizare.…

- Papa Francisc a plecat sambata de la Dacca incheind o vizita apostolica de șase zile in Myanmar și Bangladesh care a avut in permanența pe fundal exodul etnicilor rohingya, relateaza AFP. Acest turneu al suveranului pontif, care se afla în fruntea a 1,3 miliarde de catolici din întreaga…

- Papa Francisc a rostit vineri cuvantul ”rohingya” pentru prima oara de la inceputul turneului sau in Asia, in urma unei intalniri vineri la Dacca, in Bangladesh, cu 16 dintre acesti refugiati din minoritatea musulmana apatrida izgoniti din Myanmar, relateaza AFP. ”Prezenta lui Dumnezeu astazi (vineri)…

- Papa Francisc a indemnat joi, in Bangladesh, comunitatea internationala sa actioneze in vederea solutionarii crizei umanitare a rohingya, care acapareaza aceasta tara din Asia de Sud, una dintre cele mai sarace de pe planeta, relateaza AFP. Cu ocazia primului sau discurs la Dacca, unde a sosit joi…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Dupa incheierea vizitei sale in Myanmar, desfașurata in contextul unei situații diplomatice dificile, papa Francisc a ajuns joi in țara vecina, Bangladesh, unde s-au refugiat sute de mii de musulmani rohingya și a caror soarta il preocupa foarte mult pe Suveranul pontif, relateaza agențiile AFP și…

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a anuntat marti ca va examina situatia musulmanilor rohingya si a altor minoritati din Myanmar in cadrul unei sesiuni speciale ce va avea loc pe 5 decembrie la Geneva, relateaza agentia Reuters. Cererea pentru organizarea unei sesiuni, prezentata de catre Bangladesh…

- Suveranul pontif a sosit ieri in Birmania, o vizita ce se anunta delicata intr-o tara majoritar budista care este acuzata recent de ”epurare etnica” a minoritatii musulmane Rohingyas. Papa va vizita apoi Bangladesh, unde se afla sute de mii de membri ai minoritatii musulmane. ”In timp ce ma pregatesc…

- Convorbirea telefonica de la sfarsitul saptamanii trecute intre presedintii american si turc, Donald Trump, respectiv Recep Tayyip Erdogan, a marcat un punct de cotitura in relatiile tensionate intre cele doua tari, dar Washingtonul trebuie sa-si respecte angajamentul de a pune capat aprovizionarii…

- Papa Francisc, sosit luni in Myanmar in plina criza a comunitatii rohingya, a avut o intalnire neanuntata cu seful armatei, acuzat ca sustine o campanie de "epurare etnica" impotriva acestei minoritati musulmane, relateaza AFP si Reuters. Prima intalnire a Suveranului Pontif in aceasta tara sud-est-asiatica…

- Papa Francisc, sosit luni in Myanmar in plina criza a comunitații rohingya, a avut o intalnire neanunțata cu șeful armatei, acuzat ca susține o campanie de "epurare etnica" impotriva acestei minoritați musulmane, relateaza AFP și Reuters. Prima întâlnire a Suveranului…

- Papa Francisc a inceput ieri o vizita de șase zile in Myanmar și Bangladesh, care il va aduce in centrul uneia dintre cele mai mari crize umanitare din lume, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Suveranul pontif viziteaza aceasta zona in contextul in care 620.000 de musulmani rohingya au fugit din…

- Papa Francisc va incepe duminica o vizita de șase zile in Myanmar și Bangladesh, care il va aduce in centrul uneia dintre cele mai mari crize umanitare din lume, informeaza DPA. Suveranul pontif viziteaza aceasta zona în contextul în care 620.000 de musulmani rohingya au fugit…

- Persoanele care promoveaza propaganda antiimigrație "seamana violența, discriminare rasiala și xenofobie", a declarat vineri papa Francisc, care a indemnat totodata statele membre ONU sa incheie un acord global in privința protejarii refugiaților, informeaza DPA. Papa Francisc,…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit marti cu omologul sau rus, Vladimir Putin, despre importanta procesului de instituire a pacii si de solutionare a razboiului civil din Siria, se arata intr-o declaratie a Casei Albe, potrivit Reuters.

- "Vladimir Putin a purtat negocieri cu președintele sirian Bashar al-Assad, care s-a deplasat in Rusia pentru o vizita de lucru", a precizat Kremlinul intr-un comunicat, scrie Agerpres, potrivit Reuters, adaugand ca cei doi lideri au discutat despre lupta impotriva terorismului și perspectivele unui…

- Evenimentul a fost prilejuit de prima Zi Mondiala a Saracilor, care va fi marcata, de acum inainte, de biserica romano-catolica. Suveranul pontif doreste sa atraga atentia catolicilor din toata lumea asupra situatiei celor nevoiasi.

- Aeronava secretarului de stat american Rex Tillerson a aterizat, miercuri seara, la București, unde va ramane peste noapte. Șeful diplomației americane este intampinat la aeroport de omologul sau Teodor Meleșcanu, potrivit unor surse. Avionul lui Tillerson a facut o oprire tehnica la București, venind…

- Regimul de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump in Asia a aratat ca este un "distrugator"ю Si acesta ar fi "cersit" un razboi in Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online. "Trump a facut din nou o incercare de…

- Papa Francisc incearca sa dezamorseze tensiunile in dosarul nuclear nord-coreean si sa sustina eforturile in vederea dezarmarii nucleare printr-o conferinta, la Vatican, care reuneste 11 laureati ai Nobelului pentru Pace, oficiali de la ONU si NATO si dintr-o mana de tari care detin bomba nucleara,…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a sosit vineri in Vietnam pentru un summit al națiunilor Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC), a patra etapa a unui turneu in Asia de 12 zile, informeaza Reuters. Casa Alba a anunțat ca Trump va prezenta o viziune americana…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a respins informațiile despre intilnirea programata a președinților ruși și americani, Vladimir Putin și Donald Trump, la summitul APEC din Vietnam, transmite Reuters. Potrivit lui Tillerson, decizia de a purta discuții nu a fost luata. In prezent asistenții…

- Seful Biroului ONU pentru afaceri umanitare, Mark Lowcock, a avertizat miercuri ca, in cazul in care coalitia condusa de Arabia Saudita nu va permite accesul ajutorului umanitar in Yemen, aceasta va provoca \'cea mai mare foamete pe care a vazut-o lumea de multe decenii, cu milioane de victime\', transmite…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, va vizita Japonia, Coreea de Sud, China,Vietnam, Filipine si Myanmar in cadrul turneului presedintelui Donald Trump in Asia care incepe vineri, a anuntat joi Departamentul de Stat, relateaza Reuters, conform Agerpres.Potrivit unui comunicat, Departamentul…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, va vizita Japonia, Coreea de Sud, China,Vietnam, Filipine și Myanmar in cadrul turneului președintelui Donald Trump in Asia care incepe vineri, a anunțat joi Departamentul de Stat, relateaza Reuters. Potrivit unui comunicat, Departamentul de Stat…

- Papa Francisc a comentat cu echipajul de astronauti de pe Statia Spatiala Internationala (ISS) cele mai importante intrebari despre viata, devenind astfel al doilea Suveran Pontif care vorbeste prin live streaming de la Vatican cu astronautii ce orbiteaza Pamantului, informeaza The Guardian.

- Papa Francisc a criticat implicit Statele Unite luni pentru retragerea din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, pe care il apreciaza ca fiind o modalitate de a tine sub control efectele devastatoare ale incalzirii globale, informeaza Reuters. Statele Unite este singura tara din cele…

- Armata birmaneza a inceput o noua ancheta interna pentru a stabili daca militarii s-au comportat corect in timpul contraofensivei care a determinat peste o jumatate de milion de etnici rohingya sa se refugieze din Myanmar in Bangladesh, informeaza Reuters. Insurgenți rohingya au lansat…

- Chiar daca din Romania nu sunt decat vreo 24.644 de conturi active de Twitter, in SUA mai toata lumea este calare me mesajele scurte. Donald Trump este cel mai urmarit lider mondial pe Twitter, dupa ce l-a intrecut pe Papa Francisc, potrivit unui organism de monitorizare a retelei de socializare, relateaza…

- Senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache, a susținut, astazi, o declarație politica in care a vorbit despre importanța sarbatoririi Zilei Mondiale a Educației. In fața colegilor sau, Virginel Iordache a amintit ca Ziua Mondiala a Educației este celebrata pe 5 octombrie și reprezinta un prilej de…