Stiri pe aceeasi tema

- "In lenta pierire a fortei mele fizice, inauntru, ma aflu in pelerinaj catre Casa" Domnului, scrie Joseph Ratzinger ziarului, care l-a informat despre ingrijorarea multora dintre cititorii sai fata de starea sanatatii sale. Papa emerit se declara emotionat fata de faptul ca "atati cititori doresc sa…

- Papa emerit Benedict al XVI-lea, care implineste in aprilie 91 de ani, afirma, intr-un raspuns trimis cititorilor cotidianului Corriere della Sera, ca se pregateste pentru calatoria fiinala, scrie AFP.

- Presedintele turc Recep Tayp Erdogan si Papa Francisc au discutat, luni, la Vatican, despre Ierusalim, in timp ce in apropiere aveau loc incidente intre politisti si demonstranti . Este prima vizita facuta de un presedinte turc, la Vatican, in ultimii 59 de ani, scrie Reuters.

- Recep Tayyip Erdogan este primul presedinte al Turciei care merge la Vatican pentru a se intalni cu Papa in 59 ani, iar la Roma au fost luate masuri de securitate extraordinare din cauza temerilor ca ar putea avea loc demonstratii violente, relateaza Reuters.

- Tayyip Erdogan este primul presedinte al Turciei care merge la Vatican pentru a se intalni cu Papa in 59 ani, iar la Roma au fost luate masuri de securitate extraordinare din cauza temerilor ca ar putea avea loc demonstratii violente, informeaza Reuters. Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat…

- Inainte sa plece din Turcia, Erdogan a declarat ca va discuta cu Papa Francisc despre situatia din Orientul Mijlociu si despre Ierusalim in mod deosebit. Atat Erdogan, cat si Papa Francisc sunt impotriva deciziei pre;edintelui SUA Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, o…

- Presedintele turc, Recep Erdogan, s-a intalnit cu Papa Francisc. Este prima vizita a unui sef de stat turc la Vatican din ultimele aproape sase decenii.Timp de o ora, cei doi au discutat despre Siria, lupta impotriva terorismului, islamofobia si statutul orasului Ierusalim.

- Fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a dezvaluit joi, in prima aparitie televizata dupa ce a parasit Casa Alba anul trecut, ce se afla in cutia pe care a primit-o de la Melania Trump in timpul ceremoniei de investire, informeaza DPA.

- Cantareața Alessia a dezvaluit cand va avea loc botezul fiului ei, care a venit pe lume in luna decembrie a anului trecut. Cantareața Alessia a devenit mamica pentru prima oara la sfarșitul lunii decembrie a anului trecut . Atunci vedeta a adus pe lume un baiețel. Alessia, care a dezvaluit care este…

- Decizie istorica, la Vatican. O romanca din județul Neamț va trece in randul fericiților Bisericii Catolice. Papa Francisc a semnat actul prin care romanca urmeaza sa fie beatificata. Recunoașterea vine la capatul unui proces care a durat 14 ani.

- Caroline Wozniacki (2 WTA), adversara Simonei Halep din finala Australian Open, le-a dat o tema de reflecție tuturor comentatilor sportivi, dezvaluind ca toți ii pronunța numele greșit. Caroline Wozniacki, daneza cu origini poloneze și o adevarata poliglota, vorbitoare de 8 limbi, a dezvaluit intr-un…

- Marea Britanie a elaborat un plan de evacuare, care se afla „intr-o continua revizuire”, in contextul in care noi informații ies la iveala despre Coreea de Nord, care ar putea dispune de rachete nucleare capabile sa loveasca Regatul Unit și exista temeri ca acest lucru s-ar putea intampla „in urmatoarele…

- Papa Francisc a spus luni, la bordul avionului papal, ca este foarte ingrijorat de posibilitatea unui razboi nuclear. Declaratiile Suveranului Pontif vin in urma alertei false din Hawaii, cand populatia a fost instiintata ca o racheta se indreapta spre insula, relateaza Reuters. Intrebat…

- O sapca l-a lovit usor pe papa Francisc si i-a aterizat pe umar, in timp ce parcurgea traseul cu papamobilul spre parcul O'Higgins pentru a oficia slujba la Santiago de Chile, in prima sa vizita in aceasta tara latinoamericana, relateaza miercuri EFE. In prima faza, din imaginile video publicate…

- Fiul ciclistului sloven Peter Sagan ar putea fi botezat de Papa Francisc, scrie cotidianul italian Gazzeta dello Sport. Peter Sagan va merge la Roma pe 24 ianuarie pentru o intalnire cu Papa Francisc la Vatican. El si-ar dori ca suveranul pontif sa-l boteze pe fiul sau Marlon. …

- Papa Francisc îl va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican în data de 5 februarie, a anuntat marti Sfântul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice în ultimele

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice in ultimele saptamani in legatura cu Ierusalimul, informeaza AFP. Papa argentinian…

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori...

- Fiul ciclistului sloven Peter Sagan ar putea fi botezat de Papa Francisc, scrie cotidianul italian Gazzeta dello Sport. Peter Sagan va merge la Roma pe 24 ianuarie pentru o întâlnire cu Papa Francisc la Vatican. El si-ar dori ca suveranul pontif sa-l boteze pe fiul sau Marlon.…

- Papa Francisc il va primi pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Vatican in data de 5 februarie, a anuntat marti Sfantul Scaun, dupa ce cei doi oameni de stat au purtat de mai multe ori discutii telefonice in ultimele saptamani in legatura cu Ierusalimul, informeaza AFP. Papa…

- Lumea manelelor se pregateste de un eveniment cu mare fast! Fiul unuia dintre cei mai cunoscuti manelisti din tara se pregateste de nunta. Tanarul si-a luat inima-n dinti, a cerut-o pe iubita lui de nevasta si se pare ca a avut parte de un raspuns pozitiv.

- Papa Francisc spune ca lumea este la un pas de un razboi nuclear și ca se teme intr-adevar de pericolul pe care il reprezinta armele devastatoare, scrie Reuters. Vorbind cu presa in avionul care il ducea din Chile in Peru, Papa a fost intrebat ce parere are despre posibilitatea izbucnirii unui razboi…

- Papa Francisc a spus luni ca se teme de pericolul unui razboi nuclear si ca, in opinia lui, lumea se afla acum „la limita”, scrie NEWS.RO, citand Reuters.El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawaii, sambata, si a provocat…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla 'la limita' in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste spre Chile si Peru, la doua…

- El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawai, sambata, si a provocat panica in randul locuitorilor, potrivit news.ro. Intrebat daca este ingrijorat privind izbucnirea unui razboi nuclear, Papa Francisc a spus: „Cred ca suntem…

- El a facut acest comentariu inaintea vizitei in Peru si Chile, ca urmare a alarmei false care a vizat statul Hawai, sambata, si a provocat panica in randul locuitorilor. Intrebat daca este ingrijorat privind izbucnirea unui razboi nuclear, Papa Francisc a spus: „Cred ca suntem la limita. Chiar imi…

- Papa Francisc le-a cerut credinciosilor reuniti duminica in Piata Sf. Petru din Vatican sa se roage pentru vizita pe care o realizeaza in perioada 15 - 21 ianuarie in Chile si Peru, relateaza EFE, conform agerpres.ro. "Maine plec in Chile si Peru si va cer sa ma insotiti cu rugaciunile voastre…

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe "fiintele cele mai firave si neajutorate" din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit "sa faca auzita vocea" oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta, informeaza Reuters. Suveranul…

- Una dintre cele mai vechi si conservatoare institutii din lume ar putea schimba definitiv statele si economia moderna. Papa Francisc are un scop ambitios: sa reformeze economia globala, astfel incat aceasta sa serveasca si celor mai vulnerabili. Viziunea sa despre o noua „economie sociala” este una…

- Incidentul a avut loc inainte ca Papa Francisc sa transmita mesajul de Craciun la Vatican. Un fotograf de la agentia Reuters a spus ca femeia, Alisa Vinogradova potrivit site-ului femen.org, a trecut de garzi si s-a napustit catre ansamblul de sculpturi strigand "Dumnezeu e femeie!". Avea…

- O activista Femen a încercat, luni, sa fure statuia lui Isus din scena Nasterii Domnului amplasata în Piata Sfântul Petru de la Vatican. Incidentul a avut loc cu doua înainte ca Papa Francisc sa transmita mesajul de Craciun la Vatican. Femeia a trecut de…

- Papa Francisc va sustine luni, la Roma, traditionala binecuvantare "Urbi et Orbi", la o zi dupa slujba din Ajun de Craciun in timpul careia suveranul pontif i-a indemnat pe cei 1,3 miliarde de catolici de pe planeta sa dea dovada de ospitalitate in fata dramei migrantilor, informeaza AFP. Argentinianul…

- Mii de credinciosi s-au adunat, noaptea trecuta, la Vatican. Papa Francisc a oficiat liturghia nasterii Domnului la Bazilica Sfantul Petru. Astazi, capul Bisericii Catolice va rosti traditionala urare ”Urbi et Orbi”.

- Te-ai obișnuit cu tort de ziua ta in fiecare an și parca e o regula, dar daca ești liderul Bisericii Catolice, ei bine, poți sa incalci regulile. Papa Francisc și-a sarbatorit zilele trecute ziua de naștere, iar pentru petrecerea sa de 81 de ani liderul de la Vatican a sarbatorit cu … pizza! Suveranul…

- Discursul și imaginea Opoziției nu-l impresioneaza pe Radu Banciu. Jurnalistul a vorbit in ediția de duminica a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre principala problema a Opoziției, in contextul in care PSD ”s-a facut praf”."Opoziția, deși ataca pe toate flancurile și are susținerea populara,…

- Mihaela Horujenco (42 de ani) este profesor de initiere in folclor la Scoala Populara de Arte din Galati si conduce ansamblul „Doinita Covurluiului“ din cadrul Centrului Cultural „Dunarea de Jos“. Pregateste 130 de copii, unii facand deja pasul spre renumitul ansamblu „Doina Covurluiului“, cu care castigat…

- Papa Francisc a spus ca Biserica Romano-Catolica ar trebui sa adopte o traducere mai buna a frazei "Nu ne duce pe noi in ispita" din "Tatal Nostru", cea mai cunoscuta rugaciune din țarile creștine

- Oana Lis a anuntat pe o rețea de socializare ca decis sa iși inchirieze soțul ca "moș", atat de Sfantul Nicolae, cat și de Craciun. Lumea a ințeles gluma și oamenii au reacționat rapid. Oana Lis, mesaj sfasietor. "Incep sa ma simt singura pe lume. Imi pare rau ca..." "Hey! Pentru cele…

- Peste cateva zile se implinesc 9 luni de la moartea fulgeratoare a Ilenei Ciuculete. Vaduvul artistei si familia lui vor organiza comemorarea ei, la biserica si la cimitir, respectand ritualul de pomenire al mortilor. Slujba de la biserica va incepe de la 9:00 dimineata si va fi urmata de ceremonia…

- Papa Francisc le cere polițiștilor rutieri sa dea dovada de „indulgența” fața de șoferii care incalca regulamentul rutier, sa fie milostivi amintindu-le ca mila nu este in niciun caz un semn al slabiciunii si ca stilul de viata agitat ii determina sa mai greseasca in trafic.

- Evenimentul a fost prilejuit de prima Zi Mondiala a Saracilor, care va fi marcata, de acum inainte, de biserica romano-catolica. Suveranul pontif doreste sa atraga atentia catolicilor din toata lumea asupra situatiei celor nevoiasi.

- Papa Bergoglio pune niste paleti si reia un discurs atat de drag predecesorilor sai, adica granitele etice dincolo de care cercetarile biologice nu ar trebui sa treaca pentru a nu rupe echilibrul dintre natura si om. Daca papii Ratzinger si Wojtyla repetau oamenilor de stiinta, in diverse apeluri, ca…

- Papa Francisc este vedeta unui noi campanii de arta stradala a grupului de lobby pentru mediu Greenpeace, in care mai apar fotbalistul Francesco Totti și alte simboluri ale orașului, informeaza marți DPA. Un graffiti în care papa Francisc poate fi vazut purtând o masca antipoluare…

- Vesti proaste pentru fumatori! Daca va ganditi sa vizitati aceasta tara, trebuie sa va luati in calcul ca incepand din 2018, nu aveti de unde sa va cumparati tigari. Este vorba despre Vatican, unde Papa Francisc a luat aceasta decizie, motivand sanatatea cetatenilor.

- Papa Francisc incearca sa dezamorseze tensiunile in dosarul nuclear nord-coreean si sa sustina eforturile in vederea dezarmarii nucleare printr-o conferinta, la Vatican, care reuneste 11 laureati ai Nobelului pentru Pace, oficiali de la ONU si NATO si dintr-o mana de tari care detin bomba nucleara,…

- Papa Francisc interzice vanzarea țigarilor in statul Vatican, din 2018. Va fi prima țara din Europa care va recurge la acest gest. Greg Burke, purtator de cuvant al Sfantului Scaun, a declarat ca motivul e cat se poate de simplu: ”fumatul dauneaza clar sanatații oamenilor, iar Sfantul Scaun nu se mai…

- "Motivul este foarte simplu: Sfantul Scaun nu poate sa contibuie la o activitate care afecteaza in mod clar sanatatea oamenilor", a explicat joi un purtator de cuvant, Greg Burke, intr-un comunicat. "Niciun profit nu poate sa fie legitim daca pune vieti in pericol", a adaugat el, recunoscand - insa…