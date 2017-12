Papa, la sfarsit de an: 2017 a fost umbrit de razboi, minciuni si nedreptate

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a deplans, duminica seara, ca 2017 a fost un an umbrit de razboaie, minciuni si nedreptati si a invitat pe fiecare sa-si asume responsabilitatea actelor sale, informeaza Reuters.

- Incidentul a avut loc inainte ca Papa Francisc sa transmita mesajul de Craciun la Vatican. Un fotograf de la agentia Reuters a spus ca femeia, Alisa Vinogradova potrivit site-ului femen.org, a trecut de garzi si s-a napustit catre ansamblul de sculpturi strigand "Dumnezeu e femeie!". Avea…

- Papa Francisc s-a folosit luni de mesajul de Craciun pentru a face apel la o solutie negociata cu doua state pentru a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, majorand tensiunile din zona, informeaza…

- Coreea de Nord a calificat duminica drept "un act de razboi" noile sanctiuni votate vineri de Consiliul de Securitate al ONU împotriva programelor sale nuclear si balistic, transmite AFP. "Respingem în totalitate ultimele sanctiuni ale ONU (...) ca o atingere…

- Membrii Centrului Interfaith pentru Responsabilitatea Corporatista (ICGR) cer companiilor americane de alimentatie McDonald’s Corp, Denny’s Corp si Sanderson Farms Inc sa nu mai cumpere sau sa produca carne crescuta cu antibiotice, relateaza Reuters.

- Donald Trump a prezentat luni o noua strategie de securitate nationala cerand ca Pakistanul sa adopte masuri decisive in lupta impotriva terorismului. In același timp, președintele american a afirmat ca Washingtonul trebuie sa se confrunte si cu provocarea reprezentata de programul de arme nucleare…

- Fortele israeliene au impuscat mortal vineri trei palestinieni si au ranit alti 150, au anuntat responsabili medicali, in urma protestelor declansate de decizia Statelor Unite de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel, si aflate deja in a doua saptamana, transmite Reuters.Cele…

- Coreea de Nord a avertizat joi ca va lua masuri 'defensive nemiloase' in cazul in care Statele Unite vor impune o blocada navala, masura pe care Phenianul o considera 'un act de razboi', relateaza Reuters.Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe nord-coreean, citat de agentia KCNA,…

- Coreea de Nord a avertizat joi ca va lua masuri “ de autoaparare nemiloase” daca Statele Unite vor impune o blocada navala, o decizie pe care Phenianul ar considera-o “un act de razboi”, a transmis presa regimului lui Kim Jong Un, potrivit Reuters.

- La finele lunii trecute, a expirat un nou termen scadent privind datoria pe care Negoița o are de achitat catre Nicolae Badea. Fostul șef al clubului a decis sa-l mai pasuiasca inca o data pe actualul patron, mai ales ca acesta din urma i-a transmis ca este in cautarea unor investitori pentru a le ceda…

- Papa Francisc a spus ca Biserica Romano-Catolica ar trebui sa adopte o traducere mai buna a frazei "Nu ne duce pe noi in ispita" din "Tatal Nostru", cea mai cunoscuta rugaciune din țarile creștine, informeaza Reuters. "Aceasta nu este o traducere buna", a declarat…

- Spectrul unui razboi preventiv impotriva Coreei de Nord se apropie de fiecare data cand Phenianul procedeaza la un tir cu racheta sau la un test cu bomba nucleara, a apreciat duminica influentul senator american Lindsey Graham, citat de AFP."Daca este un test nuclear subteran, va trebui sa…

- Parlamentarii rusi care au vizitat recent Coreea de Nord au anuntat ca Phenianul nu este pregatit sa dezarmeze si ca nu doreste izbucnirea unui razboi nuclear, dar este pregatit pentru acest scenariu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a avertizat joi regimul nord-coreean ca va fi "distrus complet" in caz de razboi, dupa ce Phenianul a anuntat ca intreg continentul american se afla in raza de actiune a noii rachete balistice, relateaza site-ul agentiei Reuters. Reacția vine urmare faptului…

- Papa Francisc, sosit luni in Myanmar in plina criza a comunitații rohingya, a avut o intalnire neanunțata cu șeful armatei, acuzat ca susține o campanie de "epurare etnica" impotriva acestei minoritați musulmane, relateaza AFP și Reuters. Prima întâlnire a Suveranului…

- Fostul vicepresedinte al Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, va fi investit vineri in functia suprema in stat, la trei zile dupa demisia lui Robert Mugabe, care a condus tara cu o mana de fier vreme de 37 de ani, a anuntat miercuri radio-televiziunea publica ZBC, preluata de AFP si Reuters, scrie agerpres.ro.…

- Ungaria se confrunta cu un 'atac frontal' din partea miliardarului american George Soros, care ataca tara prin intermediul organizatiilor sale neguvernamentale si al birocratilor Uniunii Europene, a declarat vicepresedintele partidului de guvernamant Fidesz, Gergely Gulyas, relateaza Reuters.Gergely…

- Nava "viceamiral Kulakov" a fost detectata in largul coastei de nord-est a Scoției. Totul a fost posibil datorita tehnologiei avansate a sonarului care a identificat o "nava de razboi non-NATO" din Marea Nordului. Nava HMS Somerset a fost chemata sa monitorizeze nava de razboi a viceamiralului…

- Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre o campanie guvernamentala ungara impotriva sa, afirmand intr-o declaratie ca atacurile contin 'minciuni si distorsiuni' si au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. Soros,…

- Evenimentul vine la o zi dupa ce șeful forțelor armate a declarat ca este pregatit sa “patrunda” pentru a pune capat acțiunilor indreptate impotriva vicepreședintelui, care a fost demis saptamana trecuta, scrie Reuters. Un martor a declarat pentru Reuters ca a vazut doua tancuri parcate langa…

- Regimul stalinist de la Phenian sustine ca turneul presedintelui american Donald Trump in Asia a aratat ca este un "distrugator" si acesta ar fi "cersit" un razboi in Peninsula Coreea, potrivit unui comunicat al agentiei nord-coreene de presa, citat de Reuters online. "Trump a facut din…

- Liderul organizatiei siite libaneze Hezbollah, Hassan Nasrallah, a sustinut, vineri, ca Arabia Saudita a declarat razboi Libanului si este ferm convins ca premierul libanez demisionar Saad al-Hariri este retinut cu forta de autoritatile saudite, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Arabia Saudita acuza Libanul ca i-a declarat razboi din cauza agresiunilor comise de gruparea siita Hezbollah, sprijinita de Iran, aceasta reprezentand o escaladare dramatica a crizei care ameninta sa destabilizeze mica tara araba, scrie Reuters, conform news.ro.Libanul a ajuns in centrul…

- Arabia Saudita afirma ca Libanul i-a declarat razboi din cauza agresiunilor comise de gruparea siita Hezbollah, sprijinita de Iran, aceasta reprezentand o escaladare dramatica a crizei care ameninta sa destabilizeze mica tara araba, scrie Reuters. Libanul a ajuns in centrul unei rivalitati regionale…

- Arabia Saudita acuza Libanul ca i-a declarat razboi prin agresiunile gruparii shiite Hezbollah, sprijinita de Iran, aceasta fiind o escaladare dramatica a crizei ce ameninta sa destabilizeze mica tara araba, informeaza Reuters.

- Tarile nordice au convenit luni, la Helsinki, sa-si intensifice cooperarea in domeniul apararii si schimbul de informatii despre supravegherea aeriana, pe fondul sporirii temerilor referitoare la activitatea militara a Rusiei in regiune, noteaza Reuters.''Situatia (referitoare la Rusia) este…

- Procurorul-șef al Tribunalului Penal Internațional (TPI), Fatou Bensouda, a declarat vineri ca va cere aprobarea pentru a deschide o ancheta oficiala cu privire la acuzațiile de crime de razboi in Afganistan, relateaza Reuters. Fatou Bensouda a precizat, într-un comunicat, ca este…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a inaintat o plangere penala impotriva unui important parlamentar din opozitie dupa ce acesta l-a calificat drept 'dictator fascist' pe seful statului turc, a anuntat marti unul dintre avocatii lui Erdogan, transmite Reuters.Intr-un atac verbal virulent…

- George Papadopoulos, fost consilier de campanie al lui Donald Trump, a recunoscut ca a mintit agenti ai FBI-ului în cadrul anchetei privind ingerintele Rusiei în alegerile prezidentiale din 2016, informeaza Reuters.

- "Este o decizie iresponsabila. In provincia spaniola Catalonia a avut loc un referendum nerecunoscut de nimeni, se incalca Constitutia Spaniei, Bruxelles-ul a anuntat ca singurul interlocutor ramane Madridul si risca in actiunea pe care au avut-o sa declanseze un alt razboi civil in Spania, un razboi…

- Incepe nebunia in Spania! Parlamentul de la Barcelona a votat, vineri, o declarație prin care declara independența regiunii Catalonia fața de Spania. Decizia a fost luata cu 70 de voturi pentru, 10 impotriva și doua abțineri. Senatul spaniol l-a autorizat vineri pe premierul Mariano Rajoy sa conduca…

- Rusia folosește ingerința electorala ca "arma predilecta" pentru a submina democrația in lume, a declarat joi ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, calificand presupusul amestec al Moscovei in alegerile din Statele Unite drept "razboi", potrivit Reuters și AFP. "Când…

- Papa Francisc a criticat implicit Statele Unite luni pentru retragerea din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, pe care il apreciaza ca fiind o modalitate de a tine sub control efectele devastatoare ale incalzirii globale, informeaza Reuters. Statele Unite este singura tara din cele…

- Problema informațiilor false este una atat de grava incat chiar și Papa Francisc a setat-o ca tema pentru Ziua Mondiala a Comunicarii invocand pentru Biserica Catolica Ioan 8:32 ”Si veti cunoaste adevarul, iar adevarul va va face liberi.”. Read More...

- Administratia presedintelui republican Donald Trump va ordona ca aproape doua treimi din personalul diplomatic al Cubei sa paraseasca SUA dupa luni de atacuri 'misterioase' care au afectat sanatatea personalului ambasadei americane la Havana, potrivit unei surse din Congresul american si unei persoane…

- Statele Unite ale Americii au expulzat marti 15 diplomati cubanezi aflati in post la Washington, dupa ce si-a rechemat de la Havana mai bine de jumatate din personalul diplomatic, o masura de retorsiune fata de ”atacuri” misterioase care au afectat sanatatea a 22 de americani.Cei 15 diplomati…